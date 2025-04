A Complete Unknown | il biopic con Timothée Chalamet arriva in streaming su Disney+ ecco quando

A più di tre mesi dal suo debutto nelle sale cinematografiche, A Complete Unknown, il biopic su Bob Dylan con protagonista Timothée Chalamet, sbarcherà finalmente in streaming su Disney+. Diretto da James Mangold, il film mostra un ritratto intimo del periodo di trasformazione di Dylan nei primi anni '60. Chalamet offre un'interpretazione avvincente nei panni di Dylan, catturandone l'evoluzione da promettente artista folk a icona culturale. A Complete Unknown esplora i rapporti di Dylan con contemporanei come Woody Guthrie (Scoot McNairy), Joan Baez (Monica Barbaro) e Pete Seeger (Edward Norton), la cui influenza ha plasmato il suo stile iniziale. Dopo aver incassato 140 milioni di dollari e guadagnato otto nomination ai Premi Oscar, la pellicola sul giovane Bob Dylan debutta sulla piattaforma.

