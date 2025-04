A casa l’hanno presa così… Amanda Lecciso e Iago insieme ora è ufficiale | la reazione della famiglia di lei

casa del Grande Fratello continua a fare da sfondo a nuove storie d’amore, e questa volta i riflettori si accendono su Amanda Lecciso e Iago Garcia. I due ex concorrenti del reality show più longevo della televisione italiana hanno trasformato la loro complicità davanti alle telecamere in qualcosa di più concreto. A confermare ufficialmente la relazione è stata la stessa Amanda, che ha deciso di rompere il silenzio durante la sua recente ospitata nel talk show Boom! condotto da Alfonso Signorini.Dopo settimane di voci, indiscrezioni e gesti social che avevano alimentato la curiosità dei fan, Amanda Lecciso ha ammesso pubblicamente la frequentazione con l’attore spagnolo. “Tu sai bene, più di tutti. Stiamo passando delle belle giornate in Puglia, anche per noi è una piccola vacanza meritata. 🔗 Ladel Grande Fratello continua a fare da sfondo a nuove storie d’amore, e questa volta i riflettori si accendono suGarcia. I due ex concorrenti del reality show più longevotelevisione italiana hanno trasformato la loro complicità davanti alle telecamere in qualcosa di più concreto. A confermare ufficialmente la relazione è stata la stessa, che ha deciso di rompere il silenzio durante la sua recente ospitata nel talk show Boom! condotto da Alfonso Signorini.Dopo settimane di voci, indiscrezioni e gesti social che avevano alimentato la curiosità dei fan,ha ammesso pubblicamente la frequentazione con l’attore spagnolo. “Tu sai bene, più di tutti. Stiamo passando delle belle giornate in Puglia, anche per noi è una piccola vacanza meritata. 🔗 Caffeinamagazine.it

“Helena fuori così”. Clima rovente al Grande Fratello, l’hanno detto nella casa. E Zeudi è d’accordo - Grande Fratello, che Lorenzo fosse un giocatore lo si sapeva da tempo. Ora arriva un’altra conferma. Negli ultimi giorni il modello è arrivato allo scontro con Shaila Gatta e ne sono nate discussioni, lacrime, recriminazioni. Quando però l’ex velina gli ha chiesto se fosse andato in confessionale Lollo ha risposto: “Non è lavoro per me“, come a voler ribadire che per lui la storia con lei è autentica. 🔗caffeinamagazine.it

