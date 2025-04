A Carpaneto aumenti Tari compensati dal recupero dell’evasione

Tari. In sostanza, a Carpaneto, questo aumento viene neutralizzato da un consistente recupero dei tributi Tari degli anni scorsi. Così il Comune non dovrà ritoccare la tassa per i cittadini. A spiegare la situazione è il sindaco Andrea Arfani. «Nel 2019. 🔗 Ilpiacenza.it - «A Carpaneto aumenti Tari compensati dal recupero dell’evasione» In teoria aumenta la tassa dei rifiuti, la. In sostanza, a, questo aumento viene neutralizzato da un consistentedei tributidegli anni scorsi. Così il Comune non dovrà ritoccare la tassa per i cittadini. A spiegare la situazione è il sindaco Andrea Arfani. «Nel 2019. 🔗 Ilpiacenza.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Consiglio, approvati gli aumenti della Tari (tassa rifiuti) previsti nel 2024. Fondo per le esenzioni - Con il voto favorevole del consiglio comunale è stato confermato il previsto aumento dell’aumento delle tariffe della TARI per l'anno 2025, aumento derivato dal Piano Economico Finanziario (PEF) validato da AURI il 16 aprile 2024. L’aumento delle tariffe non è una scelta locale, ma un... 🔗perugiatoday.it

Tari, arrivano le bollette: un acconto con aumenti - Montecatini, 16 aprile 2025 – Vengono consegnate in questi giorni le cartelle relative all’acconto del 2025 della Tari, la tassa sui rifiuti per la copertura completa dei costi di raccolta e smaltimento in città. E, analogamente a quanto successo altrove, sono previsti degli aumenti, ancora da definire nel dettaglio. Il gestore del servizio Alia, che in base alla normativa cura anche questo aspetto dell’attività, sta provvedendo a recapitarle a famiglie, strutture ricettive e attività commerciali presenti a Montecatini. 🔗lanazione.it

Tari 2025, aumenti del 6% per le utenze domestiche e del 15% per le commerciali - Aumenti del 6% per le utenze domestiche e del 15% per quelle non domestiche per le bollette Tari del 2025. Sono i primi calcoli emersi, dopo la consegna dei relativi documenti inerenti la futura approvazione dell’articolazione tariffaria, consegnati ai consiglieri comunali, in vista della... 🔗latinatoday.it

Ne parlano su altre fonti

«A Carpaneto aumenti Tari compensati dal recupero dell’evasione». 🔗Su questo argomento da altre fonti