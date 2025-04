A Brescia si adottano sempre meno bambini | il perché di una crisi profonda

194 domande di adozione nazionale, 35 per l'internazionale. La fotografia del Tribunale per i Minorenni di Brescia è impietosa: nel giro di un anno, dal 2023 al 2024, le famiglie interessate ad adottare un minore italiano si sono dimezzate; le disponibilità all'adozione fuori Italia sono scese.

