A Biella un’allieva di Paul Bocuse ha aperto un bistrot di alta cucina a prezzi umani

Piccola e ricercata cucina per un locale molto promettente - Chez Sophie - nato a Biella a fine 2024.

Perché Paul Smith che sfilerà per la prima volta a Milano, in occasione della prossima settimana della moda, è una buona notizia - Prima o poi doveva succedere, anche perché per Paul Smith l'Italia è casa. E così il prossimo 21 giugno, in occasione della Milano Fashion Week, lo stilista inglese presenterà per la prima volta in assoluto la sua collezione nella città simbolo della moda italiana. «Sono onorato di sfilare a Milano», nelle parole dello stilista inglese, in una nota diffusa per la stampa, «è da 22 anni che ho il mio showroom in questa città, per la quale nutro una grande affezione. 🔗gqitalia.it

Giacomo Pedrini debutta nel Lamborghini Super Trofeo al Paul Ricard - Parte dalla Francia e nello specifico dal circuito Paul Ricard, il primo dei sette weekend di corse del giovanissimo Giacomo Pedrini impegnato nel Lamborghini Super Trofeo Europeo, che si concluderà a Misano sabato 8 e domenica 9 novembre in occasione delle Finali Mondiali, attraversando i circuiti più iconici dell’Europa: Monza, Spa-Francorchamps, Nurburgring e Barcellona. Il 16enne driver di Cesena è dunque pronto a firmare il suo debutto nel campionato targato Lamborghini, a bordo della Huracán Super Trofeo Evo2 del team Target Racing. 🔗ilrestodelcarlino.it

Paul Rudd è un inquietante vicino nel trailer di Friendship - La commedia a tinte vagamente horror è prodotta dalla A24 e segna il ritorno dell'attore dopo i franchise di Ant-Man e Ghostbusters A24 ha diffuso un primo trailer di Friendship, commedia con protagonisti Tim Robinson (I Think You Should Leave) e Paul Rudd. Il film uscirà nelle sale americane il prossimo maggio, dopo che verrà presentato in anteprima al SXSW il 9 marzo. In Friendship, un padre di periferia Craig (Robinson) fa amicizia con il suo carismatico nuovo vicino di casa (Rudd), mentre i tentativi di Craig di farsi un amico maschio adulto minacciano di rovinare le vite di entrambi. 🔗movieplayer.it