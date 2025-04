80 anni fa la morte di Adolf Hitler | finiva in un bunker l’emblema della banalità del male

della terra e nelle proprie, i vertici del Terzo Reich che aveva conquistato l’intera Europa pativano dall’approssimarsi dell’inevitabile. Alcuni volevano fuggire, altri volevano restare. Altri ancora, non potevano scegliere. Come nell’epilogo di un tragico romanzo, ovunque lo spettro della morte aleggiava. Il Führerbunker, in possente calcestruzzo, posto a 8 metri di profondità sotto al giardino della Cancelleria del Reich, era scosso dai colpi dell’artiglieria sovietica che martellava incessante la superficie. Tutto intorno gli stivali dei soldati della’Armata Rossa che, strada per strada, palazzo dopo palazzo, tra i cumuli di macerie che seppellivano i corpi straziati dalle esplosioni, calpestavano il terreno nella loro irrefrenabile avanzatata. 🔗 It.insideover.com - 80 anni fa la morte di Adolf Hitler: finiva in un bunker l’emblema della banalità del male L’odore di un rifugio in cemento armato colmo di sconfitta e paura doveva essere nauseante. L’aria che si respirava doveva farsi di giorno in giorno più pesante. Stretti come topi nelle viscereterra e nelle proprie, i vertici del Terzo Reich che aveva conquistato l’intera Europa pativano dall’approssimarsi dell’inevitabile. Alcuni volevano fuggire, altri volevano restare. Altri ancora, non potevano scegliere. Come nell’epilogo di un tragico romanzo, ovunque lo spettroaleggiava. Il Führer, in possente calcestruzzo, posto a 8 metri di profondità sotto al giardinoCancelleria del Reich, era scosso dai colpi dell’artiglieria sovietica che martellava incessante la superficie. Tutto intorno gli stivali dei soldati’Armata Rossa che, strada per strada, palazzo dopo palazzo, tra i cumuli di macerie che seppellivano i corpi straziati dalle esplosioni, calpestavano il terreno nella loro irrefrenabile avanzatata. 🔗 It.insideover.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

80 anni fa la morte di Paolo Fabbri: il partigiano ravennate che diede il nome anche a un album di Guccini - Morì 80 anni fa in circostanze misteriose e il processo per omicidio sulla sua morte si concluse con un non luogo a procedere. Si terrà venerdì, alle 15:30, una commemorazione del partigiano, dirigente socialista e sindacalista Paolo Fabbri presso la targa commemorativa posta nel loggiato del... 🔗ravennatoday.it

In ricordo di Giovanni Palatucci a 80 anni dalla sua morte - Oggi 11 febbraio, presso il “Giardino dei Giusti del Mondo” in via Boccaccio a Padova, cerimonia di commemorazione per gli 80 anni del sacrificio dell’ultimo questore di Fiume Giovanni Palatucci, che salvò migliaia di ebrei e perseguitati dai nazisti, e fu deportato nel Campo di sterminio di... 🔗padovaoggi.it

A 80 anni dalla morte Palermo ricorda Giovanni Palatucci, il poliziotto irpino che salvò migliaia di ebrei - Da questore reggente di Fiume, sfidò le leggi razziali e salvò migliaia di ebrei italiani e stranieri. Un gesto eroico che Giovanni Palatucci, orginario di Montella, in provincia di Avellino, pagò prima con la deportazione nel campo di concentramento di Dachau e poi con la vita. A 80 anni dalla... 🔗palermotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Predappio, 150 persone ricordano gli 80 anni dalla morte di Mussolini: rito del presente ma nessun saluto…; Predappio, in 150 ricordano gli 80 anni dalla morte di Mussolini; 80 anni dalla morte di Mussolini; Morte Mussolini: la caduta del fascismo 80 anni fa. 🔗Cosa riportano altre fonti

80 anni dalla morte - 80 anni fa Benito Mussolini fu ucciso, dopo oltre un ventennio da capo del governo e del fascismo. Ucciso insieme alla sua giovane e innocente amante, la cui vita poteva essere risparmiata. Che fosse ... 🔗corrieredellacalabria.it

80 anni da Piazzale Loreto, la fine di Mussolini e l’alba di una nuova Italia - Il 29 aprile 1945, a Milano, il corpo di Benito Mussolini venne esposto in Piazzale Loreto, ponendo fine simbolica e violenta a vent’anni di dittatura fascista. A ottant’anni da quell’evento, analizzi ... 🔗panorama.it

25 aprile, da che cosa ci siamo liberati 80 anni fa? - Il 25 aprile di 80 anni fa venne completata la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Ma com’era, la vita, fino a quel giorno? Da che cosa - in concreto - si liberò l’Italia? 🔗corriere.it