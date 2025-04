5 appuntamenti da non perdere a Como per il ponte del 1 maggio

maggio con il meteo che sembra promettere sole e condizioni abbastanza stabili almeno sino a sabato. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre alla consueta guida per le gite sul lago di Como, per questo fine settimana di primavera. Una guida con tutti gli eventi più. 🔗 Quicomo.it - 5 appuntamenti da non perdere a Como per il ponte del 1° maggio Lungo weekend del 1°con il meteo che sembra promettere sole e condizioni abbastanza stabili almeno sino a sabato. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre alla consueta guida per le gite sul lago di, per questo fine settimana di primavera. Una guida con tutti gli eventi più. 🔗 Quicomo.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend a Como - Terzo weekend di marzo con il meteo che sembra promettere molta pioggia e poco sole. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre ad altri suggerimenti per le gite sul lago di Como, per questo ultimo fine settimana d'inverno. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e dintorni. 1... 🔗quicomo.it

Il 22 e 23 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera: ecco gli appuntamenti da non perdere - Luoghi bellissimi, stupefacenti, che raccontano la storia di Italia, l'arte, il paesaggio, dal faro dei Viceré di Napoli a un museo iper contemporaneo a Bologna fino a un'antica pineta in Abruzzo 🔗vanityfair.it

Milano Fashion Week: 10 appuntamenti da non perdere delle sfilate al via - Si riaccendono i riflettori sulla settimana della moda di Milano, dove dal 25 febbraio al 2 marzo saranno di scena sfilate e presentazioni delle nuove collezioni Autunno-Inverno 2025/26. Tra debutti, anniversari importanti, ritorni in passerella e anche qualche assente 🔗vanityfair.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

5 appuntamenti da non perdere a Como per il ponte del 1° maggio; 5 appuntamenti da non perdere a Como per il ponte del 25 aprile; Pasqua 2025, cosa guardare in TV: film, speciali e appuntamenti da non perdere; Milano Design Week: 5 appuntamenti con l’arte da non perdere. 🔗Ne parlano su altre fonti

Le 5 sagre e street food da non perdere nel weekend a Monza in Brianza - Dal salame alla polenta, all'asparago rosa, primizia ineguagliabile, fino ai piatti della tradizione orientale serviti nello street food all'interno dei Boschetti Reali. Sono questi i gustosi protagon ... 🔗monzatoday.it

Giardini in fiore: 5 eventi da non perdere in Italia - Parchi, ville e castelli italiani in questo periodo ospitano le fioriture più spettacolari. Scopri con noi gli appuntamenti da non perdere e le mete green da visitare nella bella stagione di Alexandra ... 🔗msn.com

Design Week 2025, i 5+5 appuntamenti da non perdere a Milano di giovedì 10 aprile - Mi-Tomorrow ha selezionato i cinque imperdibili appuntamenti del Fuorisalone, il fulcro della Design Week 2025, di giovedì 10 aprile. 1 – Andrea Chisesi: Muta Poesia omaggio a Leonardo Da Vinci Andrea ... 🔗informazione.it