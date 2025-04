400mila euro di furti agli orafi aretini | i dettagli dell' arresto della banda in Romania Caccia a un latitante

della banda protagonista di numerosi furti (tra tentati e riusciti) alle aziende orafe dell'Aretino nel corso della seconda metà del 2024. Sono tutti di nazionalità romena e non residenti in Italia. Al gruppo sono attribuiti otto episodi criminali. 🔗 Arezzonotizie.it - 400mila euro di furti agli orafi aretini: i dettagli dell'arresto della banda in Romania. Caccia a un latitante Hanno tra i 30 e i 40 anni gli otto componentiprotagonista di numerosi(tra tentati e riusciti) alle aziende orafe'Aretino nel corsoa seconda metà del 2024. Sono tutti di nazionalità romena e non residenti in Italia. Al gruppo sono attribuiti otto episodi criminali. 🔗 Arezzonotizie.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pronti 12mila euro destinati agli alunni più bravi - Il Comune di Sondalo premia i suoi studenti più bravi e meritevoli. Nei giorni scorsi nel paese dell’Alta Valle si è tenuta la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio nella quale sono stati premiati 30 studenti. Ben 11.800 euro le risorse erogate dal Comune. Alla cerimonia hanno partecipato la sondalina d’adozione Deborah Besseghini, storica e ricercatrice universitaria, vincitrice della rinomata borsa di ricerca europea "Marie Curie", e Lorenzo Brollo, psicologo e responsabile dell’équipe del progetto "Ragazzi on the Road". 🔗ilgiorno.it

Wilma Goich vittima di truffa: “Ero terrorizzata, minacciavano la mia famiglia. Ho perso quasi 400mila euro” - Ospite de La Volta Buona, Wilma Goich ha raccontato di essere stata vittima di truffa: "Ero terrorizzata, minacciavano me e la mia famiglia. Ho perso fino a 300mila euro". La cantante ha deciso di denunciare: "Siamo andati a processo e ho vinto, loro sono spariti".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Fiumicino, furti nei duty free e autisti abusivi: 3 denunciati e multe per 16.500 euro a 8 NCC irregolari - Tre persone denunciate e otto autisti NCC sanzionati durante i controlli dei Carabinieri all'aeroporto di Fiumicino. 🔗notizie.virgilio.it

Approfondimenti da altre fonti

400mila euro di furti agli orafi aretini: i dettagli dell'arresto della banda in Romania. Caccia a un latitante; Raffica di furti tra Reggio e Modena. Arrestati i due ladri ‘professionisti’. Stimato un bottino di 400mila euro; Noleggia una Ferrari F8 Spyder da 400mila euro, la fa sparire e chiede il riscatto: pescarese denunciato per estorsione; Truffe agli anziani: sequestrati 400mila euro a Torino. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ancona, ripetuti furti vicino alla stazione: spariscono oltre 5000 euro. Due giovani agli arresti domiciliari - Subito dopo sarebbero entrati all’interno di un bar poco distante e rubando 350 euro. Poi in una macelleria (650 euro) e infine in un supermercato prelevando in maneira furtiva un barattolo ... 🔗msn.com