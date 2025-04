18 otto anni e otto mesi me li faccio seduto sul c*sso | la provocazione sul profilo del killer di Santo Romano

Omicidio Santo Romano, il killer minorenne condannato a 18 anni e otto mesi. La mamma della vittima: «La giustizia ha fallito, uno schifo» - Diciotto anni e otto mesi di reclusione. È la sentenza emessa nei confronti del minorenne che, nella notte tra l’1 e il 2 novembre dello scorso anno, ha ucciso con un colpo di pistola il 19enne Santo Romano a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei minorenni del capoluogo campano all’esito del processo che si è concluso con la modalità del rito abbreviato. 🔗open.online

Condanna per l'assassino di Santo Romano: 18 anni e otto mesi - Arrivata la condanna per il 17enne accusato dell'omicidio di Santo Romano. Il giudice del tribunale dei Minorenni, Umberto Ranieri ha inflitto una condanna a 18 anni e otto mesi al giovanissimo. La pena è stata determinata anche per effetto dello sconto di un terzo della pena finale ottenuto... 🔗napolitoday.it

