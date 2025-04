1 maggio per il ponte in viaggio 4 milioni di italiani

ponte del 1 maggio all’insegna del sole e del caldo su tutta l’Italia dal nord al sud. Previsti dieci milioni di vacanzieri, per un giro d’affari complessivo di 4 miliardi. 1 maggio, per il ponte in viaggio 4 milioni di italiani TG2000. 🔗 Tv2000.it - 1 maggio, per il ponte in viaggio 4 milioni di italiani del 1all’insegna del sole e del caldo su tutta l’Italia dal nord al sud. Previsti diecidi vacanzieri, per un giro d’affari complessivo di 4 miliardi. 1, per ilindiTG2000. 🔗 Tv2000.it

Ponte del 1 maggio 2025, 4 milioni di italiani in viaggio per trascorrere il week-end fuori porta. - Il 1 maggio rappresenta un’ottima occasione per gli italiani di programmare gite e soggiorni fuori città. La passione per i viaggi accomuna un gran numero di persone. Scoprire le bellezze di una città d’arte, ma anche assaporare l’aria salubre di paesaggi naturalistici risulta un vero piacere. I viaggi rappresentano delle piccole pause dello stress quotidiano, [...] 🔗mondouomo.it

Dal viaggio nel tempo attraverso le scritte sui muri, alla passeggiata al Faro: tutte le visite guidate del ponte del Primo Maggio - Arriva il ponte del primo maggio e Rimini si svela come un luogo di scoperta e di riscoperta, tra storia antica, arte, cinema e tradizioni marinare, offrendo ai visitatori un ricco calendario di esperienze culturali tra visite guidate e mostre. Venerdì 2 maggio è l’occasione per una insolita... 🔗riminitoday.it

Piazza Affari chiude in ribasso prima del ponte del 1° maggio, Ftse Mib -0,71% - Ha chiuso in ribasso Piazza Affari prima del ponte del 1/o maggio, tra scambi brillanti per oltre 4 miliardi di euro di controvalore. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,71% a 37.604 punti con il listino dei titoli principali spaccato a metà. Ha chiuso in rialzo a 112 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,3 punti al 3,56% e quello tedesco di 5,3 punti al 2,44%. 🔗quotidiano.net

Turismo, ponte del 1º maggio in viaggio per 4 milioni di italiani. Bollino rosso sulle strade - Danienla Santanchè «Particolarmente significative le 600 mila presenze attese nei 26 mila agriturismi che impreziosiscono l’offerta turistica tricolore» ... 🔗italiaoggi.it

Ponte del 1 maggio, 4 milioni di italiani in viaggio - AGI - Sono quattro milioni gli italiani che si mettono in viaggio in vista del 1 maggio per trascorrere almeno un giorno di vacanza fuori casa, cogliendo l'occasione dell'ultimo ponte primaverile. È q ... 🔗msn.com

1° Maggio. Coldiretti: “4 milioni gli italiani in viaggio per il ponte” - Secondo quanto riferito dall'associazione, l’alloggio preferito sarebbero le case di amici e parenti, davanti a bed and breakfast, alberghi, seconda casa, agriturismi e appartamenti in affitto. Facebo ... 🔗secolo-trentino.com