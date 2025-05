1 maggio per il ponte in viaggio 4 milioni di italiani

ponte del 1 maggio all’insegna del sole e del caldo su tutta l’Italia dal nord al sud. Previsti dieci milioni di vacanzieri, per un giro d’affari complessivo di 4 miliardi. 1 maggio, per il ponte in viaggio 4 milioni di italiani TG2000. 🔗 Tv2000.it - 1 maggio, per il ponte in viaggio 4 milioni di italiani del 1all’insegna del sole e del caldo su tutta l’Italia dal nord al sud. Previsti diecidi vacanzieri, per un giro d’affari complessivo di 4 miliardi. 1, per ilindiTG2000. 🔗 Tv2000.it

Ponte del 1 maggio 2025, 4 milioni di italiani in viaggio per trascorrere il week-end fuori porta. - Il 1 maggio rappresenta un’ottima occasione per gli italiani di programmare gite e soggiorni fuori città. La passione per i viaggi accomuna un gran numero di persone. Scoprire le bellezze di una città d’arte, ma anche assaporare l’aria salubre di paesaggi naturalistici risulta un vero piacere. I viaggi rappresentano delle piccole pause dello stress quotidiano, [...] 🔗mondouomo.it

Dal viaggio nel tempo attraverso le scritte sui muri, alla passeggiata al Faro: tutte le visite guidate del ponte del Primo Maggio - Arriva il ponte del primo maggio e Rimini si svela come un luogo di scoperta e di riscoperta, tra storia antica, arte, cinema e tradizioni marinare, offrendo ai visitatori un ricco calendario di esperienze culturali tra visite guidate e mostre. Venerdì 2 maggio è l’occasione per una insolita... 🔗riminitoday.it

1 maggio, per il ponte in viaggio 4 milioni di italiani - Ponte del 1 maggio all’insegna del sole e del caldo su tutta l’Italia dal nord al sud. Previsti dieci milioni di vacanzieri, per un giro d’affari complessivo di 4 miliardi. The post 1 maggio, per il ponte in viaggio 4 milioni di italiani first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Ponte del 1° maggio: in viaggio dieci milioni di italiani, spesa oltre i 4 miliardi - Con il ponte del 1° maggio si chiude la il lungo periodo di vacanze iniziato con Pasqua. Saranno almeno 10 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per trascorrere anche solo un giorno fuori ... 🔗msn.com

Ponte del 1 maggio, 4 milioni di italiani in viaggio - AGI - Sono quattro milioni gli italiani che si mettono in viaggio in vista del 1 maggio per trascorrere almeno un giorno di vacanza fuori casa, cogliendo l'occasione dell'ultimo ponte primaverile. È q ... 🔗msn.com

Ponte 1° maggio, 4 milioni di italiani in viaggio. L’alloggio preferito: case di amici e parenti - Dopo il “mini esodo” di ieri, 30 aprile, che ha visto tanti italiani mettersi in viaggio per trascorrere lontano dalle proprie città l’ultimo ponte primaverile, oggi si entra nel vivo del ponte del Pr ... 🔗rtl.it