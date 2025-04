1 maggio Meloni | da governo 12 miliardi per sicurezza lavoro

Roma, 30 apr. (askanews) – Un miliardo e duecento milioni di euro per la sicurezza sul lavoro. E' quanto stanziato dal governo, secondo quanto annuncia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video al termine del Cdm. "Abbiamo reperito insieme all'Inail – spiega – altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete che, insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti, portano a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro. Vogliamo potenziare il sistema di incentivi e disincentivi per le imprese in base chiaramente alla loro condotta in materia di sicurezza con particolare attenzione al mondo agricolo".

Maggio Fiorentino, Mazzi: "Il governo Meloni lo ha rilanciato, Renzi non mosse un dito" - "Se il senatore Matteo Renzi vuole fare qualcosa per Firenze versi pure al Maggio Fiorentino gli incassi del suo ultimo libro, sarà un tardivo e simbolico risarcimento. Ricordo infatti che quando il Maggio si vide chiudere per sempre il corpo di ballo dal governo di centrosinistra, il sindaco di Firenze era proprio Renzi, che poi da capo del governo non mosse un dito". Così replica il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi al leader di Italia Viva Matteo Renzi. 🔗iltempo.it

Lavoro, Meloni: governo celebra il 1 maggio con i fatti - Roma, 30 apr. (askanews) - "Domani è la festa dei lavoratori e anche quest'anno il governo ha deciso di celebrarla con i fatti perché crediamo che questo sia il modo migliore per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono a far grande la nostra nazione". Lo afferma in un videomessaggio la presidnete del Consiglio Giorgia Meloni, diffuso mentre è in corso la conferenza stampa dei ministri Musumeci e Valditara dopo il Cdm. 🔗quotidiano.net

Governo Meloni, il sondaggio: giudizio negativo dal 59% (+4%) degli italiani, per il 36% sui dazi l'Italia dovrebbe mediare tra Usa e Ue - Per il 36% il lavoro è positivo. Il 5% ha risposto "non lo so". Altri temi sui quali sono stati interrogati gli italiani sono i dazi Un sondaggio di YouTrend certifica che il giudizio degli italiani sul governo Meloni è al momento negativo. Il 59% è infatti di questa idea: una percentuale che 🔗ilgiornaleditalia.it

