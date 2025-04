1 maggio Governo promette sicurezza sul lavoro ma estende alternanza scuola-lavoro ai 15enni

Governo Meloni assicura di voler tutelare la sicurezza dei lavoratori, ma dal decreto Pnrr-scuola all'esame del Senato arriva la norma che anticipa per gli studenti di appena quindi anni la possibilità di effettuare l'alternanza scuola-lavoro. Furiose le opposizioni che chiedono di ritirare la norma ritenuta pericolosa per la sicurezza dei ragazzi. 🔗 IlMeloni assicura di voler tutelare ladei lavoratori, ma dal decreto Pnrr-all'esame del Senato arriva la norma che anticipa per gli studenti di appena quindi anni la possibilità di effettuare l'. Furiose le opposizioni che chiedono di ritirare la norma ritenuta pericolosa per ladei ragazzi. 🔗 Fanpage.it

Giorgetti promette un intervento del governo per limitare la corsa dei costi delle bollette energetiche - “Nelle prossime settimane un provvedimento con riferimento alle dinamiche dei prezzi energetici dovrà essere assunto“, lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti durante il question time al Senato. “L’andamento dei prezzi dell’energia e le bollette non dipendono dal governo ma da dinamiche estranee, speculative su cui l’attenzione del governo è massima”, ha detto Giorgetti aggiungendo che una “riflessione su ciò che è significato il passaggio al libero mercato degli utenti del mercato elettrico debba essere fatta. 🔗ilfattoquotidiano.it

Oltre un miliardo per le imprese siciliane, Tamajo promette: "A fine maggio i primi bandi" - "Il mio assessorato ha un miliardo e mezzo da spendere. Si tratta di risorse provenienti da fondi Fesr, Fsc e Poc e l’obiettivo è chiaro: trasformare queste risorse in opportunità concrete per le imprese siciliane". Ad affermarlo è l'assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, a... 🔗palermotoday.it

Referendum, comitati a Palazzo Chigi: “Ok governo per election day il 25-26 maggio o 8-9 giugno” - I comitati promotori dei cinque referendum su lavoro e cittadinanza ammessi dalla Corte Costituzionale hanno tenuto un incontro a Palazzo Chigi con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: le richieste, portate avanti dal segretario generale Cgil Maurizio Landini e dal segretario di +Europa Riccardo Magi, chiedono la possibilità di voto per i fuorisede, una corretta campagna di informazione sulla consultazione e un election day che accorpi i referendum alle prossime elezioni comunali. 🔗lapresse.it

1 maggio, Governo promette sicurezza sul lavoro, ma estende alternanza scuola-lavoro ai 15enni - Il governo Meloni assicura di voler tutelare la sicurezza dei lavoratori, ma dal decreto Pnrr-Scuola all'esame del Senato arriva la norma che anticipa ... 🔗fanpage.it

Per il 1 maggio nessun decreto, Meloni diffonde un video in cui annuncia risorse su sicurezza nel lavoro - Meloni non partecipa alla conferenza stampa post Cdm, che oggi non aveva all'ordine del giorno un decreto sulla sicurezza nel lavoro, ma preferisce diffondere ... 🔗fanpage.it