1 maggio | giorni di intenso traffico

maggio,complice il bel tempo e le temperature in rialzo,inizia già oggi pomeriggio. Situazione decisamente critica anche nelle prime ore di giovedì,mentre nel pomeriggio il traffico dovrebbe diminuire per tornare poi alla "normalità" il 2. Nella mattinata di sabato 3 non sono previsti grossi flussi di traffico,mentre nelle ore serali assisteremo a un potenziale aumento di veicoli sulle strade. traffico intenso anche la mattina di domenica 4 che aumenterà in serata,quando molti italiani rientreranno 🔗 7.00 L'esodo per il ponte del 1°,complice il bel tempo e le temperature in rialzo,inizia già oggi pomeriggio. Situazione decisamente critica anche nelle prime ore di giovedì,mentre nel pomeriggio ildovrebbe diminuire per tornare poi alla "normalità" il 2. Nella mattinata di sabato 3 non sono previsti grossi flussi di,mentre nelle ore serali assisteremo a un potenziale aumento di veicoli sulle strade.anche la mattina di domenica 4 che aumenterà in serata,quando molti italiani rientreranno 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Referendum ed elezioni Comunali negli stessi giorni, seggi aperti 25 e 26 maggio. Come potranno votare i fuorisede per l’election day - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto Elezioni, defindendo le date delle prossime tornate elettorali e dando il via libera al voto in due giorni per gli appuntamenti della prossima primavera. Gli italiani saranno chiamati alle urne il 25 e il 26 maggio per le elezioni Comunali, e l’l’8 e 9 giugno per i rispettivi ballottaggi e per i referendum. In tutto, andranno al voto 124 comuni, distribuiti tra regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale Sardegna e Sicilia. 🔗open.online

Previsioni Meteo: Sole, Nubi e Piogge nei Prossimi Giorni; San Valentino Porta Freddo Intenso! - Roma - Nei prossimi giorni, l'Italia sperimenterà alternanza di sole e nubi, con piogge isolate. Tuttavia, il 14 febbraio, giorno di San Valentino, è atteso un significativo calo termico e l'arrivo di una perturbazione più fredda. Nei prossimi giorni, l'Italia vivrà un alternarsi di giornate soleggiate e annullamenti nuvolosi, con occasionali piogge leggere. Tuttavia, a partire da giovedì 13 febbraio, si prevede un cambiamento significativo nelle condizioni meteorologiche. 🔗abruzzo24ore.tv

Ucraina, Zelensky: "Non attendere l'8 maggio per il cessate il fuoco: tregua immediata per 30 giorni" - Volodymyr Zelensky replica all'annuncio di Putin di un cessate il fuoco tra l'8 e il 10 maggio. "Altro manipolazione di Putin. Non si deve aspettare fino all'8 maggio. Il cessate il fuoco deve essere immediato, totale e incondizionato, per almeno 30 giorni, al fine di garantirne la sicurezza e la garanzia. Questa è la base che potrebbe portare a una vera diplomazia", ha detto il presidente ucraino. 🔗tgcom24.mediaset.it

Meteo 1° maggio: dopo le piogge arriva il gran caldo. Cosa aspettarsi - L'avvio dell'ultima settimana di aprile, stando alle previsioni dei meteorologi, fa registrare una leggera circolazione depressionaria, che porta aria più fresca in quota, in transito sul Mediterraneo ... 🔗tg24.sky.it

Traffico Pasqua, 25 aprile e 1° maggio: previsioni e giorni da bollino rosso - Con l'arrivo delle festività di primavera, saranno oltre 10 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio: ecco come organizzarsi ... 🔗auto.it

Traffico intenso per Pasqua e ponti: quali sono le giornate da bollino rosso - Nelle prossime settimane milioni di italiani si sposteranno per concedersi qualche giorno di vacanza durante le festività: i primi picchi sono attesi tra giovedì 17 e sabato 19 aprile, ma l'ondata sar ... 🔗today.it