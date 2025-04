1 Maggio festa dei lavoratori | Mattarella ‘salari insufficienti problema dell’Italia’

Maggio la festa dei lavoratori, ma sono in tanti sui social a chiedersi cosa vi sia realmente da festeggiare dal momento che le condizoni di lavoro e salariali sono sempre più precarie. Vi sono coloro che non riescono a trovare un impiego degno di essere chiamato tale, per numero di ore lavorate e per le condizioni di stress a cui si é posti, poi vi é chi il lavoro ha la fortuna magari di averlo ma con contratti precari e con salari ‘da fame’ e poi come abbiamo già detto nei giorni scorsi resta il grosso problema della sicurezza negli ambienti di lavoro. Perché di lavoro nel 2025 non si può più morire. La morte, spesso, oltre a qualla fisica che va evitata in ogni modo rafforzando il monitoraggio e le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, può anche essere intima, psicologica, un malessere generale che porta a vivere il lavoro ‘male’. 🔗 Domani si festeggerà come di consueto il 1ladei, ma sono in tanti sui social a chiedersi cosa vi sia realmente da festeggiare dal momento che le condizoni di lavoro e salariali sono sempre più precarie. Vi sono coloro che non riescono a trovare un impiego degno di essere chiamato tale, per numero di ore lavorate e per le condizioni di stress a cui si é posti, poi vi é chi il lavoro ha la fortuna magari di averlo ma con contratti precari e con salari ‘da fame’ e poi come abbiamo già detto nei giorni scorsi resta il grossodella sicurezza negli ambienti di lavoro. Perché di lavoro nel 2025 non si può più morire. La morte, spesso, oltre a qualla fisica che va evitata in ogni modo rafforzando il monitoraggio e le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, può anche essere intima, psicologica, un malessere generale che porta a vivere il lavoro ‘male’. 🔗 .com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Festa dei Lavoratori, cosa fare a Roma il 1° maggio: eventi da non perdere - Scatenarsi sotto il palco del Concerto di Piazza San Giovanni o ballare al ritmo delle canzoni di Jovanotti al Palazzo dello Sport. Ma anche partecipare al Giubileo dei Lavoratori o assistere al ritorno di Janik Sinner in campo durante gli Internazionali BNL d'Italia in programma dal 29 aprile all’8 maggio al Foro Italico. Vi proponiamo una serie di eventi e attività per trascorrere il 1° maggio nella Capitale. 🔗tg24.sky.it

Festa dei Lavoratori, cosa fare a Milano il 1° maggio: eventi da non perdere - Assistere al concerto gratuito in programma in Piazza della Scala o immergersi in “Inside Monet”, la prima Virtual Reality Experience en plein air sul padre dell’Impressionismo. Ma anche partecipare alla prima meneghina dell'Antigone di Sofocle, in scena al Teatro Puntozero Beccaria, o scoprire Milano da una prospettiva diversa a bordo di una mini crociera sui Navigli tra chiuse leonardesche e scorci storici o sul tram numero 10 che dalla Stazione Centrale arriva a Porta Genova. 🔗tg24.sky.it

Festa dei lavoratori. Un Primo Maggio in musica: gli eventi - Non c’è Festa dei Lavoratori senza musica e a Milano, dopo il corteo dei sindacati, ad esibirsi intorno a mezzogiorno in piazza della Scala sarà Omar Pedrini (foto a sinistra), ex leader dei Timoria, in un concerto gratuito aperto a tutti. A Como l’appuntamento in tarda mattinata è in piazza Perretta con un concerto dei Sulutumana. A Brescia, per la Festa dei Lavoratori, doppio appuntamento al Campo Nug di Castenedolo con il Music Fess 2025 dalle 14. 🔗quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Perché il primo maggio è la Festa del lavoro; Festa dei Lavoratori, cosa fare a Torino il 1° maggio: eventi da non perdere; Il 1°maggio a Bologna: gli eventi in città; Primo maggio a Roma, 10 eventi da non perdere in città. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

1 maggio 2025, Festa dei Lavoratori: 10 frasi da inviare su WhatsApp - In occasione di questo 1° maggio 2025, vi proponiamo una lista di messaggi a tema che potete inviare su WhatsApp per la Festa dei Lavoratori. 🔗msn.com

I supermercati aperti il 1° maggio 2025, l’elenco dei marchi - Molti supermercati resteranno aperti anche il 1° maggio 2025, ma non ovunque. Ecco la lista dei principali marchi e come controllare l’orario del proprio punto vendita ... 🔗quifinanza.it

Primo maggio, l’annuncio di Meloni: “Per la sicurezza sul lavoro stanziati 1,2 miliardi dall’Inail” - L’intervento del governo al termine del Consiglio dei ministri: ai 600 milioni già stanziati per i bandi Isi dell’ente aggiunti altri 650 milioni ... 🔗repubblica.it