1 Maggio festa dei lavoratori | Mattarella ‘salari insufficienti problema dell’Italia’

Il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, si avvicina, ma molti si interrogano su cosa ci sia da celebrare. Il presidente Mattarella ha evidenziato la questione dei salari insufficienti, un problema che affligge l'Italia. In un contesto di crescente precarietà e disoccupazione, le riflessioni sui diritti e le condizioni di lavoro diventano oggi più che mai urgenti.

Domani si festeggerà come di consueto il 1 Maggio la festa dei lavoratori, ma sono in tanti sui social a chiedersi cosa vi sia realmente da festeggiare dal momento che le condizoni di lavoro e salariali sono sempre più precarie. Vi sono coloro che non riescono a trovare un impiego degno di essere chiamato tale, per numero di ore lavorate e per le condizioni di stress a cui si é posti, poi vi é chi il lavoro ha la fortuna magari di averlo ma con contratti precari e con salari ‘da fame’ e poi come abbiamo già detto nei giorni scorsi resta il grosso problema della sicurezza negli ambienti di lavoro. Perché di lavoro nel 2025 non si può più morire. La morte, spesso, oltre a qualla fisica che va evitata in ogni modo rafforzando il monitoraggio e le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, può anche essere intima, psicologica, un malessere generale che porta a vivere il lavoro ‘male’. 🔗Leggi su Pensionipertutti.it