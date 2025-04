1 maggio a Roma | come arrivare al Concertone di San Giovanni tra metro bus e strade chiuse

maggio a partire dalle ore 15:00 piazza San Giovanni, dopo i lavori di restyling in occasione del Giubileo, si animerà con il “Concertone” promosso da Cgil, Cisl e Uil, dedicato al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che vedrà esibirsi oltre 50 cantanti da Achille. 🔗 Romatoday.it - 1° maggio a Roma: come arrivare al Concertone di San Giovanni tra metro, bus e strade chiuse Giovedì 1°a partire dalle ore 15:00 piazza San, dopo i lavori di restyling in occasione del Giubileo, si animerà con il “” promosso da Cgil, Cisl e Uil, dedicato al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che vedrà esibirsi oltre 50 cantanti da Achille. 🔗 Romatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Concerto primo maggio, come arrivare in piazza San Giovanni a Roma - Il concerto del primo maggio è alle porte e migliaia di persone da ogni parte d’Italia si recherà a Roma per assistere all’edizione 2025 dell’evento. L’evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil, è organizzato da iCompany e vedrà decine di artisti partecipare, come ogni anno. A condurre saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama, che guideranno la manifestazione dalle 15 in poi. E il luogo? Sarà l’iconica Piazza San Giovanni a Roma. 🔗lettera43.it

Treni potenziati per l’Adunata nazionale degli Alpini: come arrivare a Biella il 10 e 11 maggio - Per l’Adunata nazionale degli Alpini 2025, che si terrà a Biella il 9, 10 e 11 maggio, è stato predisposto un importante potenziamento del servizio ferroviario. L’Adunata nazionale degli Alpini rappresenta un momento di grande aggregazione e orgoglio per il Piemonte, e il potenziamento dei... 🔗torinotoday.it

Concerto 1 maggio a Roma, da Achille Lauro a Giorgia: il cast completo - (Adnkronos) – Da Achille Lauro a Giorgia. È al completo il cast del concerto dell'1 maggio 2025 che quest’anno torna come sempre in piazza San Giovanni in Laterano a Roma per celebrare la Festa dei Lavoratori. La lineup del primo maggio di Roma attraversa generazioni e generi diversi che si intrecciano, creando un mosaico sonoro […] 🔗periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Concertone Primo Maggio 2025 Roma: strade chiuse, divieti di sosta e modifiche alla viabilità; Sito Istituzionale | Primo maggio a Roma, la mobilità; 1° maggio a Roma: come arrivare al Concertone di San Giovanni tra metro, bus e strade chiuse; Primo maggio, torna il Concertone a San Giovanni: le misure di viabilità. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: i cantanti, i presentatori e come guardarlo - Ecco il cast degli artisti in programma al Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso dai sindacati in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i cantanti ci sono Achille Lauro, Elodie, Gaia, Ghali, Gi ... 🔗vanityfair.it

Quali sono i supermercati e centri commerciali aperti il 1° maggio a Roma - Gli orari e le aperture dei principali centri commerciali e supermercati di Roma e dintorni, per la spesa del 1 maggio 2025 e gli acquisti dell’ultimo ... 🔗fanpage.it

Concerto primo maggio, come arrivare in piazza San Giovanni a Roma - Il concerto del primo maggio è alle porte e migliaia ... Sarà l’iconica Piazza San Giovanni a Roma. Chi non è della città si chiede come arrivare in piazza, ma non è affatto complicato. 🔗msn.com