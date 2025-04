1 Maggio 2025 | Il PD di Arezzo al fianco dei lavoratori – Dignità diritti futuro

lavoratori, l’Unione Comunale del Partito Democratico di Arezzo si unisce idealmente a tutte le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno, con dedizione e fatica, contribuiscono alla crescita sociale, economica e culturale del nostro territorio.Il 1° Maggio non è solo una ricorrenza simbolica, ma un’opportunità per riflettere sulle conquiste del passato e sulle sfide che ancora attendono il mondo del lavoro. In un’epoca segnata da grandi trasformazioni – tecnologiche, ambientali e sociali – riaffermiamo con forza il valore di un’occupazione dignitosa, sicura, stabile e giustamente retribuita.Il Partito Democratico di Arezzo ribadisce il proprio impegno su quattro fronti fondamentali:Promozione di politiche attive del lavoro, con particolare attenzione all’occupazione giovanile e femminile;Lotta alla precarietà e difesa delle tutele per tutte le forme di impiego;Sostegno alla formazione continua e all’innovazione, come strumenti centrali per affrontare il cambiamento;Difesa dei diritti sindacali e della contrattazione collettiva, fondamenta della democrazia e della giustizia sociale. 🔗 Lortica.it - 1° Maggio 2025: Il PD di Arezzo al fianco dei lavoratori – “Dignità, diritti, futuro” In occasione della Festa dei, l’Unione Comunale del Partito Democratico disi unisce idealmente a tutte le lavoratrici e iche ogni giorno, con dedizione e fatica, contribuiscono alla crescita sociale, economica e culturale del nostro territorio.Il 1°non è solo una ricorrenza simbolica, ma un’opportunità per riflettere sulle conquiste del passato e sulle sfide che ancora attendono il mondo del lavoro. In un’epoca segnata da grandi trasformazioni – tecnologiche, ambientali e sociali – riaffermiamo con forza il valore di un’occupazione dignitosa, sicura, stabile e giustamente retribuita.Il Partito Democratico diribadisce il proprio impegno su quattro fronti fondamentali:Promozione di politiche attive del lavoro, con particolare attenzione all’occupazione giovanile e femminile;Lotta alla precarietà e difesa delle tutele per tutte le forme di impiego;Sostegno alla formazione continua e all’innovazione, come strumenti centrali per affrontare il cambiamento;Difesa deisindacali e della contrattazione collettiva, fondamenta della democrazia e della giustizia sociale. 🔗 Lortica.it

