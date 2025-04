? Una notte da ricordare per Dumfries

Dumfries si è preso la scena nella notte di Champions League contro il Feyenoord, non solo per la solita prestazione di alto livello sulla fascia destra, ma anche per aver indossato per la prima volta la fascia da capitano dell'Inter. TOTALMENTE CRESCIUTO – La crescita di Denzel Dumfries negli ultimi anni è stata evidente, ma quest'anno ha compiuto un ulteriore salto di qualità. Se in passato il suo gioco era spesso caratterizzato da qualche errore tecnico di troppo o da sbavature difensive, oggi l'olandese è un giocatore maturo, inarrestabile fisicamente e sempre più decisivo anche sotto

