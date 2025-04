Zuppi pragmatico e pop Era il pupillo di Francesco

pragmatico e pastorale. Per tutti l’arcivescovo di Bologna, il 69enne Matteo Maria Zuppi, è don Matteo. In caso di elezione, sarebbe un romano de Roma sul soglio petrino. Presidente della Conferenza episcopale italiana, si è battuto per la pubblicazione di un primo report sulla pedofilia in Italia. A Bologna è facile vederlo in bici e a fare la spesa. Con lui l’arcidiocesi, titolare della multinazionale Faac, ha deciso di dirottare i dividendi in beneficienza. Ama i cantautori, da Antonello Venditti a Francesco De Gregori, ed è tifoso dei giallorossi. Laureato in Lettere, se non fosse stato prete, avrebbe fatto il maestro. Progressista moderato, sostiene la lotta all’omofobia ed è favorevole ad una revisione del celibato obbligatorio. Meno al diaconato femminile. Fu mediatore in Mozambico. Quotidiano.net - Zuppi, pragmatico e pop. Era il pupillo di Francesco Leggi su Quotidiano.net Empatico,e pastorale. Per tutti l’arcivescovo di Bologna, il 69enne Matteo Maria, è don Matteo. In caso di elezione, sarebbe un romano de Roma sul soglio petrino. Presidente della Conferenza episcopale italiana, si è battuto per la pubblicazione di un primo report sulla pedofilia in Italia. A Bologna è facile vederlo in bici e a fare la spesa. Con lui l’arcidiocesi, titolare della multinazionale Faac, ha deciso di dirottare i dividendi in beneficienza. Ama i cantautori, da Antonello Venditti aDe Gregori, ed è tifoso dei giallorossi. Laureato in Lettere, se non fosse stato prete, avrebbe fatto il maestro. Progressista moderato, sostiene la lotta all’omofobia ed è favorevole ad una revisione del celibato obbligatorio. Meno al diaconato femminile. Fu mediatore in Mozambico.

Approfondimenti da altre fonti

Jin dei BTS arriva a Milano: perché la star del K-Pop era alla sfilata di Gucci - Il cantante, già ospite della precedente sfilata Gucci, è tornato alla Milano Fashion Week, per la presentazione della nuova collezione Autunno/Inverno 2025-26.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Chi era Wheesung, celebre cantautore e star del K-pop - Un grande successo coltivato nel tempo a suon di R&B e brani scritti anche per i maggiori rappresentanti del genere K-pop, segnato negativamente da problemi di salute mentale che lo avevano messo a dura prova negli ultimi anni. Purtroppo quella di Wheesung, celebre cantautore sudcoreano, non è una storia a lieto fine. L’artista è stato trovato senza vita dalla madre nel suo appartamento a Seoul, a soli 43 anni. 🔗dilei.it

L’era degli otaku, i veri cavalieri del pop - Siete appassionati di fumetti, cartoni animati, videogiochi e altri prodotti della cultura pop al punto che l’acquisto, il consumo e la collezione di questi articoli si sono ormai trasformati in una vera e propria ossessione? Se la risposta è sì, allora probabilmente rientrate nella categoria degli otaku. Nato in Giappone negli anni Settanta per indicare la subcultura giovanile che stava iniziando a prendere piede in quel periodo, il termine è ormai diventato sinonimo di nerd o geek ed è utilizzato per descrivere i fan accaniti di manga e anime. 🔗it.insideover.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Zuppi, pragmatico e pop. Era il pupillo di Francesco. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Matteo Maria Zuppi cardinale italiano guida Cei e candidato futuro Papa in Vaticano - Matteo Maria Zuppi ha assunto la guida della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) a un momento cruciale per la Chiesa nazionale, confermandosi come un leader pragmatico e innovativo. Il suo approccio ... 🔗assodigitale.it

Papa Francesco, incontro fra Macron e Zuppi in Basilica - Lasciando la Basilica c'e' stato l'incontro e l'abbraccio con il cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, poi un dialogo andato avanti diversi minuti. 🔗notizie.tiscali.it