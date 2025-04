Zuckerberg lancia l' app di Meta AI per competere con ChatGPT

Meta ha presentato ufficialmente la nuova app dedicata a Meta AI, un assistente virtuale potenziato dal modello di intelligenza artificiale Llama 4, progettato per offrire un'esperienza più personalizzata e naturale. Dopo aver integrato l'IA in WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger, la big tech compie un ulteriore passo avanti lanciando un'app autonoma focalizzata sulle interazioni vocali. L'obiettivo di Zuckerberg? Creare un'IA più utile, conversazionale e connessa con gli interessi degli utenti. Grazie alla nuova app, si può interagire con Meta AI in tempo reale, anche mentre utilizziamo altre app, con una semplice attivazione vocale e un'interfaccia semplificata. Come scrive TechCrunch, per conquistare gli utenti, Meta sta cercando di sfruttare ciò che la differenzia da aziende come OpenAI e Anthropic: Meta ha già un'idea di chi sei, cosa ti piace e con chi esci, basandosi su anni di dati che probabilmente hai condiviso su Facebook o Instagram. 🔗 Agi.it - Zuckerberg lancia l'app di Meta AI per competere con ChatGPT AGI -ha presentato ufficialmente la nuova app dedicata aAI, un assistente virtuale potenziato dal modello di intelligenza artificiale Llama 4, progettato per offrire un'esperienza più personalizzata e naturale. Dopo aver integrato l'IA in WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger, la big tech compie un ulteriore passo avantindo un'app autonoma focalizzata sulle interazioni vocali. L'obiettivo di? Creare un'IA più utile, conversazionale e connessa con gli interessi degli utenti. Grazie alla nuova app, si può interagire conAI in tempo reale, anche mentre utilizziamo altre app, con una semplice attivazione vocale e un'interfaccia semplificata. Come scrive TechCrunch, per conquistare gli utenti,sta cercando di sfruttare ciò che la differenzia da aziende come OpenAI e Anthropic:ha già un'idea di chi sei, cosa ti piace e con chi esci, basandosi su anni di dati che probabilmente hai condiviso su Facebook o Instagram. 🔗 Agi.it

Se ne parla anche su altri siti

Meta lancia assistente IA nelle sue app in Ue - (Adnkronos) – Meta ha annunciato l'avvio del lancio graduale di Meta AI, il suo assistente basato sull'intelligenza artificiale, in 60 nuovi Paesi, tra cui quelli dell'Ue. Lo ha comunicato l'azienda in una nota. —multimedia/[email protected] (Web Info) 🔗periodicodaily.com

Social Media, Meta lancia “Edits”: l’App di Instagram per creare video - E’ già disponibile “Edits”, la nuova App di Meta per la creazione video di Instagram. Edits è un’applicazione pensata per i creator che amano realizzare i video direttamente da telefono e ha come obiettivo creare una modalità di lavoro più semplice, offrire potenti strumenti di editing e fornire insight basati sui dati. In un’unica App si riuniscono gli strumenti di editing più potenti: grazie ad una registrazione con fotocamera più lunga, una gestione dei progetti semplificata e un’esportazione di alta qualità senza watermark si può godere di un processo più flessibile. 🔗ildenaro.it

Meta lancia assistente IA nelle sue app in Ue: cos’è e come funziona - Meta ha annunciato il lancio progressivo di Meta AI, il suo assistente basato su intelligenza artificiale, in ben 60 nuovi Paesi, inclusi quelli dell’Unione Europea. L’azienda ha sottolineato che questa espansione rappresenta la più ampia implementazione di sempre per un prodotto IA, rendendolo disponibile in oltre 100 nazioni a livello globale. A partire da questa […] L'articolo Meta lancia assistente IA nelle sue app in Ue: cos’è e come funziona è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Ne parlano su altre fonti

Zuckerberg lancia l'app di Meta AI per competere con ChatGPT; Meta Platforms, società madre di Facebook, lancia un'app autonoma con assistente AI; Meta lancia Edits, un’app per la creazione di video per Instagram e Facebook, e non solo; Meta lancia Edits: l’app per creare e modificare video direttamente dallo smartphone. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Zuckerberg lancia l'app di Meta AI per competere con ChatGPT - AGI - Meta ha presentato ufficialmente la nuova app dedicata a Meta AI, un assistente virtuale potenziato dal modello di intelligenza artificiale Llama 4, progettato per offrire un’esperienza più pers ... 🔗msn.com

Meta sotto accusa: il processo antitrust potrebbe costringere Zuckerberg a cedere Instagram e WhatsApp - Nel primo processo antitrust sotto l’amministrazione Trump, la FTC - la Federal Trade Commission - contesta a Meta l’eliminazione dei rivali via acquisizioni. Mark Zuckerberg in tribunale difende le s ... 🔗msn.com

Mark Zuckerberg (Meta): “Ho migliorato WhatsApp e Instagram” - Inoltre, nella sua testimonianza Mark Zuckerberg ha precisato che il tempo dedicato dalle persone sulle app dei social media di Meta è “diminuito … potenzialmente in modo significativo”. E ha aggiunto ... 🔗igizmo.it