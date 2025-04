Zingonia rapinatore solitario scappa con l’incasso del supermarket

rapinatore solitario in azione domenica sera al supermercato “iN’s” di Corso Europa a Zingonia. Erano più o meno le 20,30 quando l’uomo ha varcato le porte d’ingresso minacciando le cassiere, ormai pronte a concludere il turno di lavoro.Una rapina per certi versi atipica, visto che il malvivente non avrebbe mostrato alcuna arma, ma sarebbe comunque riuscito a farsi consegnare l’incasso o parte di esso: un bottino che ammonterebbe a circa 2 mila euro.Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine per sbloccare la porta antipanico, rimasta bloccata dopo che si è attivato l’allarme. Il ladro, però, era già fuggito. Sull’accaduto indagano i carabinieri della tenenza di Zingonia. 🔗 Bergamonews.it - Zingonia, rapinatore solitario scappa con l’incasso del supermarket Ciserano.in azione domenica sera al supermercato “iN’s” di Corso Europa a. Erano più o meno le 20,30 quando l’uomo ha varcato le porte d’ingresso minacciando le cassiere, ormai pronte a concludere il turno di lavoro.Una rapina per certi versi atipica, visto che il malvivente non avrebbe mostrato alcuna arma, ma sarebbe comunque riuscito a farsi consegnareo parte di esso: un bottino che ammonterebbe a circa 2 mila euro.Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine per sbloccare la porta antipanico, rimasta bloccata dopo che si è attivato l’allarme. Il ladro, però, era già fuggito. Sull’accaduto indagano i carabinieri della tenenza di. 🔗 Bergamonews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rapinatore solitario in azione nella stazione di servizio: gestore lo insegue - TORRE SANTA SUSANNA - Momenti di concitazione attorno alle 13 di oggi, giovedì 17 aprile, nella stazione di servizio StarOil di via Oria a Torre Santa Susanna: un uomo armato di pistola ha perpetrato una rapina, il figlio del gestore è caduto ferendosi al braccio, lo stesso gestore lo ha... 🔗brindisireport.it

Scappa dalla comunità, 16enne trasferito nel carcere minorile - Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Avellino, nella tarda serata di ieri, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di sostituzione della misura cautelare del collocamento in comunità con la custodia in Istituto Penitenziario Minorile, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un 16enne avellinese. 🔗anteprima24.it

Scappa senza pagare il conto: a saldare ci pensano Lautaro e la compagna del colpevole - Lo hanno pagato il conto all'osteria Din don dan di Corbetta, nel milanese. E anche due volte: la prima grazie alla generosità del capitano dell'Inter Lautaro Martinez, l'altra invece è merito della compagna del cliente scappato lasciando un debito di 100 euro. 🔗tgcom24.mediaset.it

Ne parlano su altre fonti

Zingonia, rapinatore solitario scappa con l’incasso del supermarket; Rapinatore solitario al market: scappa e si bloccano le porte. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rapinatore solitario al market: scappa e si bloccano le porte - ZINGONIA. Colpo all’iN’s alla chiusura. Arraffati circa duemila euro. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per sbloccare la porta antipanico rimas ... 🔗ecodibergamo.it