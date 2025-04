Zelensky | tregua Putin di 3 giorni? Altro tentativo di manipolazione

Zelensky ha definito "un tentativo di manipolazione" la proposta di tregua di tre giorni avanzata dal suo omologo russo Vladimir Putin. Putin ha ordinato il cessate il fuoco dall'8 al 10 maggio, in concomitanza con le commemorazioni moscovite della Seconda Guerra Mondiale, mentre l'ucraina chiede di sospendere immediatamente le ostilità."Noi in Ucraina non abbiamo mai voluto un solo secondo di questa guerra. L'11 marzo abbiamo risposto positivamente alla proposta americana di un cessate il fuoco completo. Abbiamo avanzato la nostra proposta alla Russia - bilateralmente - di interrompere gli attacchi almeno contro obiettivi civili. Abbiamo anche proposto di rendere totale il cessate il fuoco pasquale e di estenderlo di trenta giorni.

Ucraina, nuovi colloqui sulla tregua domenica a Gedda, Zelensky attacca Putin: "Vuole indebolirci, non è pronto per la pace" - Nonostante il passo in avanti sulla tregua, Zelensky ha continuato ad attaccare Putin Domenica a Gedda riprenderanno i colloqui per una tregua in Ucraina. Lo ha detto l'inviato speciale Usa Witkoff. Quest'ultimo ha poi specificato che la tregua non riguarda solo l'energia ma è una questione p 🔗ilgiornaleditalia.it

Putin offre tre giorni di tregua. Zelensky: «È solo un tentativo di manipolazione»?Trump «irritato» dalle mosse dello zar - Le notizie di lunedì 28 aprile sul conflitto in Ucraina, in diretta. Trump: «Penso che Zelensky sia pronto a cedere la Crimea. Deluso da Mosca». Rubio: «Settimana cruciale, capiremo se Kiev e Mosca vogliono la pace» 🔗xml2.corriere.it

Ucraina-Russia, Zelensky: “Putin rifiuta la tregua, dirà no” - (Adnkronos) – "Putin rifiuterà la tregua ma ha paura di dire no direttamente a Trump". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky boccia senza appello le parole con cui Vladimir Putin ha aperto, in teoria, alla tregua di un mese nella guerra. Il presidente russo appoggia la proposta americana di cessate il fuoco ma pone una serie […] L'articolo Ucraina-Russia, Zelensky: “Putin rifiuta la tregua, dirà no” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

