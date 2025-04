Zelensky incontra il cardinale Parolin | collaborazione strategica tra Ucraina e Vaticano

"collaborazione", dice su X l'ambasciatore dell'Ucraina presso la Santa Sede, Andrii Yurash, commentando il fatto che "il presidente ucraino Zelensky, al termine della sua permanenza a Roma, ha incontrato il segretario di Stato Vaticano card. Pietro Parolin". "Le relazioni tra i due Stati non si limitano alla comprensione reciproca, ma si fondano anche sulla cooperazione strategica", sottolinea Yurash.

Il vicepresidente USA JD Vance incontra il cardinale Parolin in Vaticano - Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è arrivato un po' prima delle 10 in Vaticano per l'incontro con il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. La delegazione Usa è transitata per via della Conciliazione per poi fare ingresso dall'Arco delle Campane. Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance era accompagnato da un corteo, tra le auto del seguito e quelle di scorta, di circa una quarantina di vetture. 🔗quotidiano.net

JD Vance incontra il cardinale Parolin a Roma: focus su guerre e migranti | La Corte Suprema Usa sospende l'espulsione di presunti membri delle gang venezuelane - Pechino annuncia "contromisure risolute" in risposta alle nuove tasse imposte da Trump sulle navi cinesi che approdano negli Usa 🔗tgcom24.mediaset.it

Vaticano, JD Vance incontra il cardinale Parolin - Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è stato ricevuto in Vaticano dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede. Nel corso del colloquio è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti tra la Santa Sede e gli Stati Uniti, ed è stato rinnovato il comune impegno nel proteggere il diritto alla libertà religiosa e di coscienza. Secondo quanto comunicato dalla sala stampa della Santa Sede, c’è stato uno scambio di opinioni sulla situazione internazionale, specialmente sui Paesi segnati dalla guerra, da tensioni politiche e da difficili ... 🔗lapresse.it

Prigionieri, bambini e pace giusta: Zelensky incontra Parolin e Zuppi - L'incontro fra il presidente Zelensky e il cardinale Zuppi a Roma - Presidenza ucraina Non solo Donald Trump. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto anche un doppio incontro “ecclesiale” a ... 🔗informazione.it

Zelensky incontra Zuppi a Roma: “Grati per l’aiuto col rimpatrio dei bimbi ucraini” - Il presidente ucraino ha parlato con il presidente della Cei e con il cardinale Parolin dopo il funerale di Papa Francesco: “Facciamo affidamento sulla Santa Sede affinché continui ad assisterci per l ... 🔗msn.com

Ucraina: Zelensky a colloquio con il card. Parolin, “puntiamo a una pace giusta e duratura” - “Ho incontrato il segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin”. Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su X, riferendo della visita di ieri a Roma. “La no ... 🔗agensir.it