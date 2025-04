Zelensky critica la proposta di tregua di 3 giorni di Putin

Zelensky critica la proposta di tregua di 3 giorni proposta dal presidente russo Vladimir Putin. Putin ha annunciato una tregua cosiddetta "umanitaria", in occasione dell'80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa. Guerra in Ucraina: Zelensky critica la proposta di tregua di 3 giorni di Putin Il presidente ucraino

Zelensky accusa Mosca: “Nessuna risposta alla proposta americana di tregua” - Kiev – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato la mancanza di una risposta concreta da parte della Russia alla proposta statunitense di un cessate il fuoco incondizionato, lanciando un appello per una reazione più forte da parte della comunità internazionale. Nel suo messaggio serale alla nazione, Zelensky ha sottolineato come da troppo tempo la proposta americana sia rimasta “sul tavolo senza una risposta adeguata” da parte del Cremlino. 🔗thesocialpost.it

Ucraina: Zelensky, Putin prepara rifiuto su proposta tregua - Torino, 13 mar. (LaPresse) – “Il dittatore russo Vladimir Putin vuole respingere la proposta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco di 30 giorni con l’Ucraina. Per riuscirci, pone richieste impossibili”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel consueto discorso serale ripreso da Rbc Ucraina. “Ora abbiamo tutti sentito dalla Russia parole molto prevedibili e molto manipolatorie da parte di Putin in risposta all’idea del silenzio sul fronte: in realtà sta preparando un rifiuto fin da ora”, ha spiegato. 🔗lapresse.it

"Tregua parziale" e terre rare, la proposta di Zelensky agli Usa: cosa chiede in cambio - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il segretario di Stato americano Marco Rubio sono arrivati in Arabia Saudita dove martedì 11 marzo prenderanno il via i negoziati sulle prospettive di pace in Ucraina. Si prevede che Kiev proporrà un cessate il fuoco parziale con la Russia che riguardi gli attacchi a lungo raggio con droni e missili e le operazioni di combattimento nel Mar Nero, oltre ad acconsentire a firmare l'accordo con gli Stati Uniti per lo sfruttamento delle terre rare in territorio ucraino. 🔗iltempo.it

Zelensky, 'tregua di Putin un tentativo di manipolazione'; Trump-Zelensky, cosa è successo a San Pietro? Le richieste di Kiev, il giallo della terza sedia e il gesto di; Crimea, no alla Nato e nucleare: la proposta di Trump a Zelensky. Settimana decisiva per la pace; Media: Putin offre di fermare la guerra sul fronte attuale. Zelensky: pronto a trattative dirette - Enorme esplosione in un deposito di armi e munizioni russo, nella regione di Vladimir. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Zelensky rilancia alla proposta di Putin: «Un mese di tregua». Otto civili uccisi in Ucraina - L’Ucraina – ha detto il presidente – non vuole «nemmeno un secondo di questa guerra» ed è pronta a cooperare con tutti i partner «per stabilire la pace e garantire la sicurezza». Nella notte l’esercit ... 🔗editorialedomani.it

Zelensky, 'tregua di Putin un tentativo di manipolazione' - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky definisce la proposta di tregua di Putin "un tentativo di manipolazione". (ANSA) ... 🔗msn.com

Ucraina, Zelensky risponde a Putin: “La tregua? Un tentativo di manipolazione” - Il presidente ucraino rilancia sui social: "Il cessate il fuoco deve essere immediato, totale e incondizionato, per almeno 30 giorni" ... 🔗dire.it