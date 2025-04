Zazzaroni dichiara | Mi hanno fatto la guerra ma avevo ragione su Zhang il puffarolo

Zazzaroni, il direttore del Corriere dello Sport ha parlato così della forza economica delle squadre in Serie A: le sue dichiarazioniNel corso di un'intervista concessa ai microfoni del podcast "Doppio Passo", il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così della forza economica delle squadre in Serie A:LE PAROLE DI Zazzaroni – «E' una questione di risorse, quando la Roma ha speso tanto ha vinto: il potere economico è al nord, tutte le squadre al centrosud che hanno vinto qualcosa sono fallite.Al nord, invece, ci sono le grandi risorse e i grandi poteri: adesso meno perché sono arrivati gli stranieri. Alcuni dei quali dei puffaroli tipo il cinese dell'Inter e lì le cose sono andate in quel modo lì. Io ho fatto una lunga guerra da solo contro Zhang: in quel periodo ero considerato destabilizzante contro l'Inter come giornale, mi hanno fatto uno striscione di 50 metri in cui la cosa più carina era "pezzo di merda.

