Zanetti ricorda | Mourinho ci ha insegnato tantissimo Legame forte!

Zanetti ha sottolineato l’affetto e la stima che lo legano a José Mourinho, il traghettatore dell’Inter vincitrice del Triplete nel 2010. Di seguito le sue parole.RICORDO PIACEVOLE – Javier Zanetti ha parlato del suo Legame con José Mourinho in un’intervista concessa alla BBC nel contesto del documento su “Come vincere la Champions League”. Il vicepresidente dell’Inter ha posto l’accento sull’unione costituitasi negli anni vissuti insieme: «Il portoghese fu in grado di creare una famiglia. Eravamo una vera famiglia, i nostri asados piacevano anche a Mourinho. Era un momento di unità, un momento di famiglia».Zanetti sui valori impartiti da Mourinho ai suoi calciatoriL’ESPERIENZA – Zanetti ha poi proseguito: «Una volta ho detto che mi sarei buttato nel fuoco per José Mourinho. Tra di noi non c’era solo un rapporto allenatore-capitano, ma molto di più. 🔗 Inter-news.it - Zanetti ricorda: «Mourinho ci ha insegnato tantissimo. Legame forte!» Javierha sottolineato l’affetto e la stima che lo legano a José, il traghettatore dell’Inter vincitrice del Triplete nel 2010. Di seguito le sue parole.RICORDO PIACEVOLE – Javierha parlato del suocon Joséin un’intervista concessa alla BBC nel contesto del documento su “Come vincere la Champions League”. Il vicepresidente dell’Inter ha posto l’accento sull’unione costituitasi negli anni vissuti insieme: «Il portoghese fu in grado di creare una famiglia. Eravamo una vera famiglia, i nostri asados piacevano anche a. Era un momento di unità, un momento di famiglia».sui valori impartiti daai suoi calciatoriL’ESPERIENZA –ha poi proseguito: «Una volta ho detto che mi sarei buttato nel fuoco per José. Tra di noi non c’era solo un rapporto allenatore-capitano, ma molto di più. 🔗 Inter-news.it

