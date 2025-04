Zanetti già verso l’Inter | Verona voglio reazione! C’è margine

Zanetti vuole subito una reazione del Verona, dopo la sconfitta con il Cagliari. E nel prossimo turno, la squadra scaligera affronterà l'Inter a San Siro.reazione IMMEDIATA – Il Verona ieri ha perso nel monday night contro il Cagliari per 2-0 al Marcantonio Bentegodi. Ai canali ufficiali del club, l'allenatore degli scaligeri Paolo Zanetti ha commentato in questo modo il KO dei suoi, ma allo stesso chiama subito ad una reazione: «Veniamo fuori da questa partita secondo me molto dispiaciuti, ma d'altra parte dobbiamo reagire, questa squadra ha sempre dimostrato di saper reagire nelle difficoltà. Non è niente di compromesso, abbiamo fatto tanta fatica per arrivare questo margine di sette punti e dobbiamo fare in modo di arrivare al nostro obiettivo. Compattiamoci al campo, all'allenamento e pensiamo alla prossima partita».

Inter-Verona, due assenza certe per Zanetti! La situazione - Con la sconfitta contro il Cagliari, l’Hellas Verona si complica la vita anche in vista della partita di sabato prossimo contro l’Inter a San Siro. ASSENZE – In vista della gara contro l’Inter a San Siro, il Verona avrà due assenze certe visti i cartellini presi nella sconfitta di oggi contro il Cagliari al Bentegodi. Nel secondo tempo, Diego Coppola, ha rimediato un cartellino giallo per un intervento scomposto su Leonardo Pavoletti. 🔗inter-news.it

Verso Roma-Verona, Zanetti: “Ranieri un mito. Tengstedt out” - Si avvicina a grandi passi il ritorno in campo della Roma, che oggi ha svolto l’allenamento al Tre Fontane davanti a migliaia di tifosi. I giallorossi stanno preparando la sfida con il Verona, in programma sabato 19 aprile, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico. Sfida di fondamentale importanza per i capitolini, che hanno l’obbligo di tornare alla vittoria dopo gli ultimi due pareggi. Nella Capitale si presenterà un Verona che è reduce da ben quattro risultati utili consecutivi, che vede la salvezza e che nella gara d’andata ha dimostrato di saper essere una squadra temibile, superando ... 🔗sololaroma.it

Zanetti ammette: "Verona sbaglia tutto, ma la salvezza resta l’obiettivo - Paolo Zanetti, al termine della partita persa contro il Cagliari, non ha cercato giustificazioni. 'Abbiamo sbagliato in toto', ha detto il tecnico dell’Hellas Verona in conferenza stampa, riconoscendo ... 🔗informazione.it

Hellas Verona, Zanetti: "Abbiamo sbagliato la partita in toto, speriamo sia una serata isolata" - Paolo Zanetti, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato dopo la sconfitta contro il Cagliari. Di seguito le sue parole in conferenza: 'Dobbiamo analizzare quello che è successo, siamo partiti con la vog ... 🔗informazione.it

Verona, Zanetti: "Ci siamo incartati, Pavoletti vinceva tutti i duelli" - Paolo Zanetti, allenatore del Verona, parla ai microfoni di Sky Sport dopo il match perso per 2-0 al Bentegodi contro il Cagliari: `Siamo partiti per fare un altro. 🔗calciomercato.com