Zaia Ha fatto diventare il cittadino protagonista nella pubblica amministrazione

Uno degli interventi certamente più emozionanti del funerale di Giancarlo Gentilini è stato senza dubbio quello del presidente del Veneto Luca Zaia che ne ha ripercorso la storia.«Io l'ho conosciuto nel 1993, avevo 25 anni e lui aveva 65, e mai avrei pensato di dover parlare davanti alla sua.

Come ha fatto Usain Bolt a diventare l’uomo più veloce del mondo? - Usain Bolt è ancora l’uomo più veloce della storia sui 100 e 200 metri piani. Un primato che è il risultato di una combinazione unica di genetica, biomeccanica, allenamento specifico e fattori neurofisiologici. Il suo record mondiale sui 100 metri (9,58 secondi) stabilito nel 2009 a Berlino continua a essere oggetto di analisi scientifiche approfondite. La domanda è sempre la stessa: come fa un essere umano a essere in grado di correre a velocità prossime ai 44,72 km/h? Uno dei primi elementi da considerare è l’anatomia di Bolt. 🔗cultweb.it

Come ha fatto "Montagne verdi" a diventare l'inno della più importante squadra di calcio tedesca? Ecco la storia tutta da scoprire... e da cantare - Se qualcuno avesse detto a Marcella Bella che un giorno il suo successo Montagne verdi sarebbe diventato l’inno ufficiale di una delle squadre di calcio più prestigiose al mondo, probabilmente avrebbe sorriso incredula. Eppure, è proprio ciò che è accaduto: per celebrare i suoi 125 anni di storia, il Bayern Monaco ha scelto la melodia del brano italiano per accompagnare il coro Immer vorwärts FC Bayern («Sempre avanti FC Bayern»), che ora risuona all’Allianz Arena prima di ogni partita casalinga. 🔗iodonna.it

Lucy Hale: "Ho fatto il provino per Hannah Montana, è stato quello che mi ha spinta a diventare attrice" - Lucy Hale, star di Pretty Little Liars, rivela di aver fatto il provino per il ruolo di Hannah Montana, che poi è stato assegnato a Miley Cyrus. Lucy Hale è conosciuta per il suo ruolo di Aria in Pretty Little Liars, ma in una realtà alternativa avrebbe potuto interpretare il celebre personaggio di Hannah Montana. L'attrice ha raccontato che il processo di audizione per il ruolo, che poi è andato a Miley Cyrus, ha giocato un ruolo fondamentale nel rafforzare la sua passione per il mondo dello spettacolo. 🔗movieplayer.it

Toscani rilancia: “Niente scuse ai veneti .Li ho fatti diventare famosi”. Zaia: “ Conseguenze legali” - E per quanto riguarda il mio lavoro – ha concluso – li ho fatti diventare famosi, anche per prodotti in cui i veneti non sono forti. Ho lavorato seriamente, cosa devo ringraziare?”Ma il governatore ... 🔗altovicentinonline.it

Quale futuro attende Zaia? - Una posizione “remunerata e speciale” che “per una regola non scritta è sempre stata affidata al comandante uscente della GdF, ma Meloni ha fatto del Piano Mattei la sua scommessa e potrebbe spezzare” ... 🔗policymakermag.it

Giancarlo Gentilini è morto a 95 anni. Luca Zaia: «Ci ha lasciato lo Sceriffo. Alpino, trevigiano, grande sindaco» - TREVISO - Addio a Giancarlo Gentilini. L'ex sindaco Sceriffo di Treviso si è spento a 95 anni. Negli ultimi tempi aveva avuto dei problemi di salute, che si sono via via aggravati. 🔗ilgazzettino.it