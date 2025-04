Yuasa Battery Grottazzolina | stagione 2024-2025 chiusa con salvezza anticipata in Superlega

chiusa la stagione della Yuasa Battery Grottazzolina in questo 2024-2025 con la sconfitta di Modena nei playoff Challenge. Una sconfitta indolore considerando lo straordinario cammino che la squadra ha portato a termine coronando la salvezza in Superlega addirittura in anticipo."Siamo rimasti attaccati nei primi due set anche se abbiamo osato poco al servizio – spiega Ortenzi – Far giocare De Cecco con palla in mano non è una buona idea e abbiamo faticato. Nel terzo, due o tre buoni turni di battuta di Modena hanno scavato il solco: avevano motivazioni più forti per portarla a casa; questo fa la differenza in certe situazioni e in certi momenti anche se ci abbiamo provato".Obiettivo poi spostato sul bilancio di un’annata indimenticabile per tutto l’ambiente: "Si rischia a volte di dimenticare e cancellare certi momenti. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery Grottazzolina: stagione 2024-2025 chiusa con salvezza anticipata in Superlega ladellain questocon la sconfitta di Modena nei playoff Challenge. Una sconfitta indolore considerando lo straordinario cammino che la squadra ha portato a termine coronando lainaddirittura in anticipo."Siamo rimasti attaccati nei primi due set anche se abbiamo osato poco al servizio – spiega Ortenzi – Far giocare De Cecco con palla in mano non è una buona idea e abbiamo faticato. Nel terzo, due o tre buoni turni di battuta di Modena hanno scavato il solco: avevano motivazioni più forti per portarla a casa; questo fa la differenza in certe situazioni e in certi momenti anche se ci abbiamo provato".Obiettivo poi spostato sul bilancio di un’annata indimenticabile per tutto l’ambiente: "Si rischia a volte di dimenticare e cancellare certi momenti. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Su altri siti se ne discute

Yuasa Battery Grottazzolina chiude la stagione in Superlega al PalaPanini di Modena - E’ arrivato l’ultimo atto della stagione sportiva della Yuasa Battery Grottazzolina che non poteva che chiudere in un tempio della pallavolo come quello di Modena, la prima storica stagione in Superlega. La Yuasa è di scena oggi alle 17,30 al PalaPanini per l’ultima gara dei Playoff Challenge, prolungamento della stagione sportiva che mette in palio un posto per l’Europa. Un percorso da ricordare per tutto il mondo targato Yuasa Battery con la squadra che ha voglia di chiudere al meglio la stagione, dopo la sconfitta in casa contro Milano, lottando grande anche al netto di qualche problema di ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Yuasa Battery Grottazzolina chiude la stagione con sconfitta a Modena - Si chiude una stagione incredibile per la Yuasa Battery Grottazzolina con una sconfitta a Modena, proprio dove arrivò il primo ko in trasferta di un girone di andata complicato, fatto di sole sconfitte. Il ritorno fu diametralmente opposto, con una Yuasa a spingere come pazzi per agguantare una straordinaria salvezza, con la ciliegina sulla torta di questi Playoff Challenge nei quali è arrivata una sola vittoria in casa contro Verona. 🔗sport.quotidiano.net

Yuasa Battery Grottazzolina sfida Sonepar Padova per i Playoff Challenge - Dimenticare subito la sconfitta in tre set di Cisterna e continuare la striscia positiva contro Padova. Ecco l’obiettivo della Yuasa Battery Grottazzolina che si sta preparando a scendere in campo domenica alle ore 16 in casa della Sonepar Padova, una sfida arrivata al quarto incrocio stagionale. Padova ha vinto al PalaSavelli nel girone dei andata per poi essere battuta 3-1 nel girone di ritorno, a casa propria, da una Yuasa allora in pieno magic moment che si involava verso il traguardo della salvezza anticipata. 🔗ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Yuasa Battery Grottazzolina: stagione 2024-2025 chiusa con salvezza anticipata in Superlega; Yuasa Battery Grottazzolina chiude la stagione con sconfitta a Modena; Yuasa Battery Grottazzolina: l'ultimo ballo è di Modena, gli applausi sono per tutti; Yuasa Battery Grottazzolina chiude la stagione in Superlega al PalaPanini di Modena. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Yuasa Battery Grottazzolina: stagione 2024-2025 chiusa con salvezza anticipata in Superlega - La Yuasa Battery Grottazzolina conclude la stagione 2024-2025 con una salvezza anticipata in Superlega, nonostante la sconfitta nei playoff Challenge contro Modena. 🔗ilrestodelcarlino.it

Yuasa Battery Grottazzolina chiude la stagione con sconfitta a Modena - La stagione della Yuasa Battery Grottazzolina si conclude con una sconfitta a Modena, ma con una straordinaria salvezza e una vittoria nei Playoff Challenge. 🔗ilrestodelcarlino.it

Valsa Group Modena domina Yuasa Battery Grottazzolina e si qualifica per la semifinale della Challenge Cup - Valsa Group Modena batte Yuasa Battery Grottazzolina e giocherà la semifinale di Challenge Cup contro Padova in casa. 🔗sport.quotidiano.net