You 5 | gli showrunner rivelano un finale alternativo soprannaturale per Joe Goldberg

showrunner della serie hanno rivelato che, in origine, avevano immaginato per Joe un destino decisamente più inquietante e paranormale. Con l'uscita della quinta e ultima stagione, You ha ufficialmente chiuso il capitolo di Joe Goldberg. La serie, disponibile su Netflix dal 24 aprile 2025, si è conclusa dopo un percorso iniziato nel 2018 su Lifetime e proseguito, dal secondo ciclo in poi, sulla piattaforma streaming. In occasione del gran finale, gli showrunner Justin W. Lo e Michael Foley hanno raccontato al New York Post di aver considerato diverse opzioni per l'epilogo del protagonista interpretato da Penn Badgley. Tra queste, anche un'idea decisamente insolita: Joe sarebbe potuto essere. un fantasma. YOU 5: perché Penn Badgley ha infranto la sua regola . 🔗 Movieplayer.it - You 5: gli showrunner rivelano un finale alternativo soprannaturale per Joe Goldberg Glidella serie hanno rivelato che, in origine, avevano immaginato per Joe un destino decisamente più inquietante e paranormale. Con l'uscita della quinta e ultima stagione, You ha ufficialmente chiuso il capitolo di Joe. La serie, disponibile su Netflix dal 24 aprile 2025, si è conclusa dopo un percorso iniziato nel 2018 su Lifetime e proseguito, dal secondo ciclo in poi, sulla piattaforma streaming. In occasione del gran, gliJustin W. Lo e Michael Foley hanno raccontato al New York Post di aver considerato diverse opzioni per l'epilogo del protagonista interpretato da Penn Badgley. Tra queste, anche un'idea decisamente insolita: Joe sarebbe potuto essere. un fantasma. YOU 5: perché Penn Badgley ha infranto la sua regola . 🔗 Movieplayer.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lo showrunner di One Piece di Netflix annuncia l’abbandono della serie - Matt Owens, lo showrunner storico della serie Netflix di One Piece, ha annunciato che abbandonerà la direzione della serie. Al Netflix Geeked Week dell’anno scorso, Owens è persino salito sul palco per annunciare la seconda stagione e accennare alcuni annunci sul cast. Lo showrunner dell’adattamento live-action ha sempre dimostrato il suo amore per i Pirati di Cappello di Paglia, ed ora ha annunciato, con un post emozionante, il suo abbandono della nave dei Mugiwara. 🔗metropolitanmagazine.it

Insieme da una 50 anni, due psicologi rivelano i segreti della felicità di coppia: “Rispetto, ascolto e voglia di divertirsi insieme” - Gli studiosi Arthur Aron ed Elaine Spaulding, tra gli autori delle celebri "36 domande per innamorarsi", hanno raccontato gli elementi che, secondo la loro esperienze accademiche e di vita vissuta, possono contribuire a costruire una relazione sana e duratura: "Siamo sempre alla ricerca di cose nuove e interessanti da fare".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Nel 2024, per la prima volta nella storia del cinema Usa, le donne hanno eguagliato gli uomini nei ruoli principali. Due nuovi studi rivelano che i, l 42% dei film di maggior incasso ha avuto protagoniste femminili, un equilibrio senza precedenti - Nel 2024, per la prima volta nella storia del cinema statunitense, le donne hanno raggiunto la parità di genere nei ruoli da protagoniste sul grande schermo. Questo significativo traguardo, è stato evidenziato da due nuovi studi che hanno analizzato i film di maggior incasso dell’anno e dai quali è emerso che, grazie al successo di pellicole come Wicked e The Substance, il panorama cinematografico ha visto un equilibrio senza precedenti tra i ruoli maschili e femminili. 🔗iodonna.it

Se ne parla anche su altri siti

You 5: gli showrunner rivelano un finale alternativo soprannaturale per Joe Goldberg; Supernatural 13: anche quest'anno vedremo Jim Beaver tornare sul set?; You 5: gli showrunner rivelano il mistero dietro l’assenza di Jenna Ortega in questa attesissima stagione; You 5: gli showrunner rivelano il mistero dietro l'assenza di Jenna Ortega in questa attesissima stagione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

You 5: gli showrunner rivelano un finale alternativo soprannaturale per Joe Goldberg - Con l'uscita della quinta e ultima stagione, You ha ufficialmente chiuso il capitolo di Joe Goldberg. La serie, disponibile su Netflix dal 24 aprile 2025, si è conclusa dopo un percorso iniziato nel 2 ... 🔗msn.com

You 5: svelato il finale alternativo per la serie Netflix...ed era sovrannaturale! - Gli showrunner di You 5 avevano valutato un finale sovrannaturale; ecco cosa sarebbe accaduto a Joe Golberg nel finale alternativo ... 🔗serial.everyeye.it

You 5: gli showrunner rivelano il mistero dietro l’assenza di Jenna Ortega in questa attesissima stagione - La notizia dell’assenza di Jenna Ortega dalla quinta stagione di “You” ha suscitato l’interesse dei fan della serie. Gli showrunner hanno finalmente fornito chiarimenti in merito alla situazione, spie ... 🔗informazione.it