Yoko Ono, ospitata a Monza dalla galleria Maurizio Caldirola Arte Contemporanea. Questa famosa artista e attivista giapponese, nata nel 1933 e quindi ormai novantaduenne, conosciuta soprattutto per il suo matrimonio con John Lennon dei Beatles, è un personaggio di rilevanza internazionale nel campo dell’arte contemporanea e le sue opere sono presenti nelle collezioni dei più prestigiosi musei del mondo.Appartenente al movimento artistico Fluxus, negli anni ‘60 cominciò a sperimentare nuove forme artistiche con opere che spaziano dall’arte concettuale a quella performativa. Le opere esposte nella galleria monzese, provenienti dalla Tate Gallery di Londra, rappresentano a pieno l’attività pacifista che l’artista mette al centro fin dall’inizio della sua carriera. Ilgiorno.it - Yoko Ono: l’arte per la pace nel pianeta Leggi su Ilgiorno.it Si è appena conclusa la mostra "Heal" della famosa attivista giapponeseOno, ospitata a Monza dalla galleria Maurizio Caldirola Arte Contemporanea. Questa famosa artista e attivista giapponese, nata nel 1933 e quindi ormai novantaduenne, conosciuta soprattutto per il suo matrimonio con John Lennon dei Beatles, è un personaggio di rilevanza internazionale nel campo delcontemporanea e le sue opere sono presenti nelle collezioni dei più prestigiosi musei del mondo.Appartenente al movimento artistico Fluxus, negli anni ‘60 cominciò a sperimentare nuove forme artistiche con opere che spaziano dalconcettuale a quella performativa. Le opere esposte nella galleria monzese, provenienti dalla Tate Gallery di Londra, rappresentano a pieno l’attività pacifista che l’artista mette al centro fin dall’inizio della sua carriera.

