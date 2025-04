Yildiz squalificato Bastoni no | C’è un doppiopesismo tra Juve e Inter

doppiopesismo Juve contro Inter, sempre e comunque. Il derby d'Italia non finisce mai, neanche nelle stagioni in cui – come questa – le due contendenti non sono in corsa per lo stesso obiettivo. Questa volta ad accendere gli animi è la squalifica di Kenan Yildiz: questo pomeriggio è arrivata la decisione del giudice sportivo con uno stop di due giornate per l'attaccante turco dopo l'espulsione in Juve-Monza per la gomitata rifilata a Bianco. Una decisione contro cui la società bianconera non ha intenzione di presentare ricorso visto che l'episodio è abbastanza chiaro.

Espulsione Yildiz, grandissima ingenuità del 10 bianconero in Juve Monza: salterà il Bologna! Cosa è successo e per quante giornate può essere squalificato – FOTO - di Redazione JuventusNews24Espulsione Yildiz, grandissima ingenuità del 10 bianconero in Juve Monza: la ricostruzione dell’episodio Brutto fallo di Kenan Yildiz che ha sgomitato su Bianco proprio nei minuti finali di Juve Monza. Ingenuità che gli costerà sicuramente la squalifica per la prossima importante sfida dei bianconeri contro il Bologna o forse anche più giornate. Il commento di Marelli a DAZN : «Sembrava più un colpo tra spalla e braccio ma nelle immagine si vede che il colpo viene caricato a pallone lontano. 🔗juventusnews24.com

TS – Yildiz squalificato, la decisione del Giudice Sportivo: quante partite salta - 2025-04-29 15:50:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: Kenan Yildiz è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea in seguito all’espulsione diretta rimediata nell’ultimo turno di campionato contro il Monza. L’attaccante della Juventus ha ricevuto inoltre un’ammenda pari a 10.000 € “per avere, al 46° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con il gomito un calciatore della squadra avversaria“. 🔗justcalcio.com

Juventus-PSV, perché Yildiz è stato sostituito da Thiago Motta - Fuori Kenan Yildiz, dentro Samuel Mbangula. Thiago Motta decide questo cambio all`intervallo di Juventus-PSV Eindhoven, gara valida per l`andata... 🔗calciomercato.com

Squalifica Yildiz, i tifosi: «Decisione giusta, ma valga per tutti». Le reazioni social dopo i due turni di stop – GALLERY - Squalifica Yildiz, come hanno reagito i tifosi sui social ai due turni di squalifica – GALLERY È ufficiale la decisione del Giudice Sportivo: Kenan Yildiz è stata squalificato per due giornate e salte ... 🔗juventusnews24.com