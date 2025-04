Yemen | 800 raid dal 15 marzo Morti 68 migranti africani

Macerie, detriti, cadaveri coperti di polvere scorrono nelle immagini trasmesse dal canale Yemenita Al-Masirah Tv; sono il risultato di uno degli attacchi più letali tra gli 800 raid aerei statunitensi.

Houthi, sale a 15 morti il bilancio dei raid Usa nello Yemen - E' salito a 15 morti il bilancio dei raid statunitensi nello Yemen: lo rende noto il sito web di notizie dei ribelli, Ansarollah. Secondo questa fonte, nove persone sono state uccise in un "attacco anglo-americano" nel distretto di al-Jarf della capitale Sanaa, e altre sei in altre parti del Paese. 🔗quotidiano.net

Yemen, raid degli Stati Uniti contro gli Houthi: 31 morti e oltre 100 feriti - Gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di raid aerei contro gli Houthi nello Yemen causando almeno 31 morti e 101 feriti, secondo un bilancio pubblicato dal ministero della Salute dei ribelli. Anis Al-Asbahi, portavoce del ministero, ha scritto su X che gli attacchi hanno preso di mira la capitale Sanaa, i governatorati di Saada (Nord-Ovest) e Al-Bayda (Centro) e la città di Radaa (Centro). A partire da novembre 2023, gli Houthi hanno lanciato più di 100 attacchi contro le navi che consideravano legate a Israele, ma anche agli Stati Uniti e al Regno Unito, solidarizzando con i palestinesi ... 🔗lettera43.it

Raid Usa in Yemen, si cercano corpi sotto le macerie - Nella provincia di Saada, in Yemen, si cercano corpi sotto le macerie dopo un attacco statunitense. Le immagini diffuse dai ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, bersaglio dei raid ordinati dal presidente Usa Donald Trump. Le vittime sarebbero oltre 50, un centinaio i feriti. 🔗lapresse.it

Yemen, raid degli Usa su un centro per migranti - Città del Vaticano Almeno 68 persone sono morte e 47 ferite in attacchi aerei statunitensi lanciati all’alba sullo Yemen. I raid hanno colpito anche un centro di detenzione per migranti a Sa’da, nel n ... 🔗informazione.it

Yemen. Raid Usa su un centro di detenzione per migranti uccidono almeno 68 persone - Un raid ha causato 68 morti in un centro di detenzione per migranti dello Yemen. Gli Houthi accusano gli Usa, che nell’ultimo mese hanno condotto oltre 800 attacchi sul paese. Sono almeno 68 i morti e ... 🔗informazione.it

Raid Usa in Yemen, Houthi: “Colpito centro per migranti, almeno 68 morti” - L’attacco è avvenuto nel governatorato di Saada. Ogni anno migliaia di persone provenienti dall'Africa sbarcano nel paese per raggiungere l’Arabia Saudita in cerca di lavoro ... 🔗ilfattoquotidiano.it