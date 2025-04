Yamal | No paura dell’Inter! Io impertinente? Se vinco ho ragione

Yamal presente in conferenza stampa insieme all'allenatore Hans Flick alla vigilia della semifinale di UEFA Champions League contro l'Inter. Di seguito tutte le dichiarazioni raccolte in LIVE dalla nostra redazione.

YAMAL CONFERENZA STAMPA – VIGILIA BARCELLONA-INTER

Passi il tempo sui social?
Così il tempo passa più velocemente. Lo faccio perché mi annoio a casa, penso, e basta.

Prima semifinale di Champions League. Come la stai vivendo e come la sta vivendo il gruppo?
Vogliamo andare in finale e vogliamo giocarla alla grande per far vedere a tutti chi siamo.

Quale compagno ti sta sorprendendo di più?
A parte Pedri, Raphinha e tutti gli altri, Inigo e Frenkie. la gente non li stima molto, ma sono molto importanti. Stanno facendo una stagione incredibile.

Che giocatori vuoi essere?
Rispettoso e stimato.

