X Factor uno dei giudici dell'ultima edizione a un passo dall'addio

Amadeus e Fedez giudici al serale di Amici? Rumors sul trionfo dell’usato garantito (e chiacchierato) e ancora nessuna smentita ma… - Amadeus e Fedez giudici al serale di Amici? L’amletico interrogativo circola insistentemente da giorni e non possiamo non tenerne e darne conto anche noi. Del resto, come si dice: “Mormora, la gente mormora”: e social e giornali commentano all’impazzata quanto ancora non è stato confermato dai diretti interessati. Certo è che che una voce insistita fa rumore e allora, in attesa di conferme ufficiali – ma anche in assenza di smentite concrete alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni – ci uniamo al coro delle supposizioni e delle deduzioni possibili dopo il ventilato coinvolgimento ... 🔗secoloditalia.it

X Factor, uno dei giudici dell’ultima edizione a un passo dall’addio - Fervono i preparativi per la nuova edizione di X Factor, la diciannovesima per l’esattezza. Il talent però potrebbe fare a meno di uno dei suoi amati giudici. Ecco di chi ... “Il motivo dell’attrito ... 🔗novella2000.it

X Factor perde uno dei giudici più amati: “Ha deciso di abbandonare” - Un vero e proprio colpo di scena per quanto riguarda X Factor: pare che un giudice storico abbia deciso di abbandonare il talent. Non solo la recente intervista amarcord di Mika relativa ad X Factor. 🔗msn.com

Manuel Agnelli lascia X Factor: il motivo inaspettato - Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours, sarebbe pronto a lasciare X Factor, dove è giudice. Ma, come mai? Scopriamolo insieme. Manuel Agnelli lascia X Factor? Nelle ultime ore sta circolando una cl ... 🔗notizie.it