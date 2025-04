WWE | Sami Zayn affronta la furia di Seth Rollins dopo aver rifiutato la sua offerta a RAW

dopo una puntata fondamentale di RAW post-WrestleMania 41. L'episodio di RAW si è aperto con l'ingresso della nuova Dangerous Alliance sul ring. Breakker, elegante in completo, e Paul Heyman, impeccabile come sempre, erano accompagnati da Seth Rollins, che mostrava la sua consueta eleganza e un entusiasmo evidente. We've got questions for these three!#WWERaw pic.twitter.comCt3dVUhgr4— WWE (@WWE) April 29, 2025 Il "Visionario" ha quindi dato il benvenuto a Kansas City alla "Monday Night Rollins" ricordando a tutti di aver vinto il Main Event della prima notte di WrestleMania 41. Rollins ha poi dichiarato di essere il futuro del wrestling, con Paul Heyman e Bron Breakker al suo fianco.

WWE: Sami Zayn fuori gioco a tempo indeterminato dopo Elimination Chamber - La WWE ha regalato un grande spettacolo nell’episodio del 3 marzo, fornendo diversi aggiornamenti dopo Elimination Chamber, incluso quello sulle condizioni di Sami Zayn. Durante l’evento, Kevin Owens lo ha sconfitto in modo schiacciante in un match brutale, segnato anche dal ritorno di Randy Orton. Tuttavia, Zayn non è uscito indenne dallo scontro e potrebbe restare fuori dalle scene per un po’. 🔗zonawrestling.net

WWE: Kevin Owens vs Sami Zayn di Elimination Chamber ottiene le 5 stelle da Dave Meltzer - La notte canadese di Elimination Chamber ha regalato momenti storici e memorabili, su tutti il turn di John Cena ai danni di Cody Rhodes. Ma parlando puramente di wrestling lottato, il match migliore della card secondo Dave Meltzer è stato l’Unsanctioned Match tra Kevin Owens e Sami Zayn. Tutti i voti Il noto giornalista gli ha assegnato il punteggio “massimo” di 5 stelle. Ecco anche gli altri voti ai match dell’evento apparsi sul Wrestling Observer Newsletter: Bianca Belair vs Liv Morgan vs Alexa Bliss vs Bayley vs Roxanne Perez vs Naomi: Women’s Elimination Chamber match ... 🔗zonawrestling.net

WWE: Karrion Kross trolla Sami Zayn poi lo accusa di essere senza scrupoli - La faida tra Sami Zayn e Kevin Owens è ormai entrata nel vivo. Il tutto è partito dal package piledriver rifilato da KO all’amico di sempre ed alle dure accuse mosse nei suoi confronti. Ora a rincarare la dose ci ha pensato Karrion Kross che, tramite un post social, ha prima trollato Sami e poi lo ha accusato di essere una persona orribile, senza scrupoli. “Mentre Owens ti colpiva noi ridevamo nel backstage” Tramite un post su X, Karrion Kross si è scagliato contro Sami Zayn. 🔗zonawrestling.net

WWE: Sami Zayn torna per festeggiare Jey Uso nel RAW post-WrestleMania - Poi, a sorpresa, è arrivato Sami Zayn sul ring. Sami Zayn ha saltato la WrestleMania season, ma è tornato a sorpresa durante l’episodio di RAW più atteso dell’anno. Al centro del ring, lui e Jey Uso ... 🔗zonawrestling.net