WWE | Pat McAfee sfida GUNTHER match ufficializzato per Backlash

GUNTHER ha sfogato la rabbia per la sconfitta subita per mano di Jey Uso su Michael Cole e Pat McAfee. Ieri notte, nel corso dello show rosso, McAfee ha voluto lanciare un chiaro messaggio al Ring General usando parole forti e con importanti ripercussioni in chiave Backlash.Pat McAfee vs GUNTHERIeri notte a Raw ad un certo punto della puntata, Pat McAfee è salito sul tavolo dei commentatori e microfono alla mano si è rivolto a GUNTHER. McAfee ha chiarito che vuole vendicarsi per quanto fatto dall’austriaco e poco dopo ha chiamato in causa Nick Aldis. Aldis si è presentato sullo stage e McAfee ha chiesto a gran voce la revoca della sospensione del Ring General in modo che potesse mettergli le mani addosso. Il GM ha spiegato che la sospensione non poteva essere revocata senza una specifica ragione, tuttavia ha proposto un match tra i due a Backlash. 🔗 Zonawrestling.net - WWE: Pat McAfee sfida GUNTHER, match ufficializzato per Backlash Nel Raw post Mania un furiosoha sfogato la rabbia per la sconfitta subita per mano di Jey Uso su Michael Cole e Pat. Ieri notte, nel corso dello show rosso,ha voluto lanciare un chiaro messaggio al Ring General usando parole forti e con importanti ripercussioni in chiave.PatvsIeri notte a Raw ad un certo punto della puntata, Patè salito sul tavolo dei commentatori e microfono alla mano si è rivolto aha chiarito che vuole vendicarsi per quanto fatto dall’austriaco e poco dopo ha chiamato in causa Nick Aldis. Aldis si è presentato sullo stage eha chiesto a gran voce la revoca della sospensione del Ring General in modo che potesse mettergli le mani addosso. Il GM ha spiegato che la sospensione non poteva essere revocata senza una specifica ragione, tuttavia ha proposto untra i due a. 🔗 Zonawrestling.net

WWE: In seguito all’attacco a Pat McAfee, Gunther sospeso a tempo indeterminato - Durante la puntata di Raw post WrestleMania abbiamo visto un Gunther esasperato perpetrare un devastante attacco a Michael Cole e Pat McAfee, con quest’ultimo rimasto per diverso tempo imprigionato nella sleeper hold dell’austriaco. Nella giornata di oggi il General Manager di Raw Adam Pearce, in un video postato su X dalla stessa WWE, ha sospeso Gunther a tempo indeterminato e lo ha multato di un indennizzo non specificato. 🔗zonawrestling.net

WWE: Minacce di morte a Pat McAfee e sua figlia, l’incredibile escalation dopo Elimination Chamber - Pat McAfee ha avuto la sua giusta dose di critiche, ma questa volta le cose sono completamente sfuggite di mano. Il commentatore di Monday Night Raw ha rivelato di aver ricevuto inquietanti minacce di morte, non solo contro di lui, ma anche contro sua figlia. McAfee, attraverso una storia postata su Instagram, ha condiviso uno screenshot dei disgustosi messaggi, mostrando fino a che punto alcune persone sono disposte a spingersi per un semplice drama legato al wrestling. 🔗zonawrestling.net

WWE: RAW in delirio, GUNTHER perde il controllo e attacca Pat McAfee - WrestleMania 41 ha infiammato l’Allegiant Stadium con uno spettacolo diviso in due serate. I fan hanno riempito l’arena per uno dei weekend più attesi dell’anno targato WWE, e le conseguenze non hanno tardato ad arrivare. Jey Uso ha sconfitto GUNTHER a WrestleMania 41, conquistando il World Heavyweight Championship. Comprensibilmente, GUNTHER non ha preso bene la sconfitta e ha sfogato tutta la sua frustrazione in maniera violenta durante l’episodio di RAW andato in onda la scorsa notte. 🔗zonawrestling.net

Gunther attacca Pat McAfee a Raw - Durante la trasmissione di Raw del 21 aprile, Gunther ha riversato la sua furia sulla squadra di commento di Raw dopo il suo fallimento a WrestleMania 41. Gunther ha affrontato violentemente Michael ... 🔗worldwrestling.it

La mossa "sleeper hold" di Gunther manda Pat McAfee in ospedale - Quando Gunther ha fatto la sua mossa su Michael Cole, McAfee si è lanciato in avanti, ma è finita male poiché Gunther ha eseguito una presa di sottomissione improvvisa che ha lasciato McAfee ... 🔗worldwrestling.it