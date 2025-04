WWE | Ecco quanto è costato l’outfit di Seth Rollins

Seth Rollins si presenta sul ring diventano vistosi e bizzarri. Per il Visionario, ogni apparizione in tv in quelli che dovrebbero essere abiti borghesi si trasforma in una vera e propria sfilata: completi con fantasie assurde, stivali che sembrano usciti da un videogioco, cappelli e occhiali da sole che non passano mai inosservati. Al confronto, l’outfit scelto per la puntata di ieri sera di RAW sembra sobrio. Eppure anche in questo caso Seth non ha fatto una scelta banale.Outfit di prima fasciaCome notato da diversi attentissimi fan online, la tunica indossata da Seth Rollins ieri sera è realizzata da Rastah, un brand asiatico di moda che è specializzato nel reinterpretare tradizioni e fantasie orientali trasformandole in capi di altissima qualità. 🔗 Zonawrestling.net - WWE: Ecco quanto è costato l’outfit di Seth Rollins Più passa il tempo, e più gli abiti con cuisi presenta sul ring diventano vistosi e bizzarri. Per il Visionario, ogni apparizione in tv in quelli che dovrebbero essere abiti borghesi si trasforma in una vera e propria sfilata: completi con fantasie assurde, stivali che sembrano usciti da un videogioco, cappelli e occhiali da sole che non passano mai inosservati. Al confronto,scelto per la puntata di ieri sera di RAW sembra sobrio. Eppure anche in questo casonon ha fatto una scelta banale.Outfit di prima fasciaCome notato da diversi attentissimi fan online, la tunica indossata daieri sera è realizzata da Rastah, un brand asiatico di moda che è specializzato nel reinterpretare tradizioni e fantasie orientali trasformandole in capi di altissima qualità. 🔗 Zonawrestling.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

WWE: Ecco chi saranno i commentatori di Evolve - Mancano ormai pochi giorni al lancio ufficiale di WWE Evolve, il nuovo programma che vedrà alcuni talenti meno utilizzati in NXT sfidare i prospetti di WWE ID, che si metteranno così alla prova in cerca di un contratto col colosso di Stamford. La curiosità è molta, con il programma che partirà ufficialmente il 5 marzo e sarà trasmesso sulla piattaforma Tubi negli Stati Uniti e su YouTube nel resto del mondo. 🔗zonawrestling.net

Il completo gessato è la lavagna su cui scrivere nel 2025. Ecco cinque outfit audaci per indossarlo con stile - Dai lupi di Wall Street ai gangster di Chicago, fino alle sfilate e alle collezioni donna: il mitico completo gessato di lui è una tendenza virale nell’armadio di lei. Ecco cinque outfit audaci e di tendenza per indossarlo con stile. Con pezzi sportivi L’austerità naturale del gessato può essere smorzata dall’aggiunta di una camicia di jeans e delle sneakers. Leggi anche › Il tailleur gessato è la lavagna su cui scrivere adesso 5 audaci dichiarazioni di stile Con la cravatta Un look che ... 🔗iodonna.it

Sassuolo, ecco Steven, il tifoso diventato virale tra il pubblico della WWE: i neroverdi lo hanno rintracciato e fatto una sorpresa – VIDEO - Sassuolo, rintracciato il tifoso americano diventato virale indossando la maglia neroverde alle spalle di Cody Rhodes in uno show WWE Nella puntata dell’8 marzo di Smackdown, show di wrestling della WWE, durante un primo piano sul campione del mondo Cody Rhodes si è intravisto tra il pubblico del Wells Fargo Center di Filadelfia uno spettatore […] 🔗calcionews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

WWE: Ecco quanto è costato l’outfit di Seth Rollins. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

WWE: Ecco dove e quando si terrà il prossimo Money in the Bank *UFFICIALE* - Le due serate di WrestleMania sono le più importanti dell’anno nel mondo del wrestling e, forse anche per questo, la WWE ne approfitta per inserire importanti annunci e dargli maggiore rilevanza. La ... 🔗spaziowrestling.it