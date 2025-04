WWE | CM Punk delude i fan al WWE World regole rigide e nessuna interazione

World durante WrestleMania a Las Vegas è stato promosso come l’esperienza definitiva per i fan, ma se eri tra coloro che hanno pagato per incontrare CM Punk, è probabile che tu ne sia uscito deluso. Secondo quanto riportato da Ringside News, le sessioni di foto e autografi con CM Punk sono state tutt’altro che calorose. I fan sono stati accolti da un elenco rigido di regole che ha subito impostato il tono dell’incontro.Secondo i presenti, al suo stand erano affissi cartelli che avvisavano chiaramente di non toccare Punk, non stringergli la mano e non provare a parlargli durante la firma. Chi si aspettava un momento personale con l’ex campione WWE si è invece ritrovato a essere spinto via rapidamente, senza alcuna interazione.Le istruzioni erano chiare: non tentare contatti, non tentare di conversare, avere l’oggetto da firmare pronto in anticipo, e ritirarlo subito dopo la firma senza indugi. 🔗 Zonawrestling.net - WWE: CM Punk delude i fan al WWE World, regole rigide e nessuna interazione Il WWEdurante WrestleMania a Las Vegas è stato promosso come l’esperienza definitiva per i fan, ma se eri tra coloro che hanno pagato per incontrare CM, è probabile che tu ne sia uscito deluso. Secondo quanto riportato da Ringside News, le sessioni di foto e autografi con CMsono state tutt’altro che calorose. I fan sono stati accolti da un elenco rigido diche ha subito impostato il tono dell’incontro.Secondo i presenti, al suo stand erano affissi cartelli che avvisavano chiaramente di non toccare, non stringergli la mano e non provare a parlargli durante la firma. Chi si aspettava un momento personale con l’ex campione WWE si è invece ritrovato a essere spinto via rapidamente, senza alcuna.Le istruzioni erano chiare: non tentare contatti, non tentare di conversare, avere l’oggetto da firmare pronto in anticipo, e ritirarlo subito dopo la firma senza indugi. 🔗 Zonawrestling.net

