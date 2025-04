WWE | Becky Lynch ammette l’attacco a Bayley e fugge dal confronto con Lyra Valkyria

Becky Lynch ai danni di Lyra Valkyria. A WrestleMania 41, Becky era tornata a sorpresa come partner misteriosa di Lyra, e insieme avevano conquistato i titoli di coppia femminili WWE. Tuttavia, il 21 aprile a RAW, dopo aver perso le cinture contro Liv Morgan e Raquel Rodriguez, Becky ha voltato le spalle alla sua alleata.“The Man” ha aperto il suo promo cercando un facile applauso dal pubblico, ma è presto passata al dunque. Ha commentato con sarcasmo l’attacco subito da Bayley, definendolo “tragico”, ma ha subito chiarito che non ci sarà alcuna indagine, perché l’autrice dell’aggressione è proprio lei. Senza alcun rimorso, Becky ha ammesso le sue azioni e ha affermato di non essere la cattiva della situazione, accusando Bayley di aver dimenticato il vero significato del wrestling. 🔗 Zonawrestling.net - WWE: Becky Lynch ammette l’attacco a Bayley e fugge dal confronto con Lyra Valkyria L’episodio del 28 aprile di RAW ha offerto importanti sviluppi riguardo il clamoroso tradimento diai danni di. A WrestleMania 41,era tornata a sorpresa come partner misteriosa di, e insieme avevano conquistato i titoli di coppia femminili WWE. Tuttavia, il 21 aprile a RAW, dopo aver perso le cinture contro Liv Morgan e Raquel Rodriguez,ha voltato le spalle alla sua alleata.“The Man” ha aperto il suo promo cercando un facile applauso dal pubblico, ma è presto passata al dunque. Ha commentato con sarcasmosubito da, definendolo “tragico”, ma ha subito chiarito che non ci sarà alcuna indagine, perché l’autrice dell’aggressione è proprio lei. Senza alcun rimorso,ha ammesso le sue azioni e ha affermato di non essere la cattiva della situazione, accusandodi aver dimenticato il vero significato del wrestling. 🔗 Zonawrestling.net

