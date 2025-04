Zonawrestling.net - WWE: Bayley sparita dopo WrestleMania, Lyra Valkyria rompe il silenzio

L’episodio di RAW del 28 aprile ha visto un intenso confronto trae Becky Lynch, durante il quale Lynch ha rivelato di essere stata lei ad attaccarelo show, in un video pubblicato dalla WWE su Twitter,ha dichiarato che Becky Lynch è scappata da lei il più in fretta possibile e che solo ora si sta rendendo conto di come Becky si sia sempre comportata allo stesso modo: tante parole, usa le persone e poi sparire.ha ammesso di non averlo visto prima perché ammirava troppo Becky Lynch. Ai tempi di NXT, Becky la definiva una grande speranza e la faceva sentire speciale. Ma orasi sente tradita, soprattuttoche Becky ha aspettato41 per incassare e rovinare il suo sogno, così come quello di:“Hai visto quanto in fretta è scappata da me? Non poteva uscire dal ring più velocemente di così. 🔗 Zonawrestling.net