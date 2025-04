WUCHANG Fallen Feathers | Edizioni e Uscita annunciati!

WUCHANG: Fallen Feathers, sviluppato da Leenzee Games e pubblicato da 505 Games, arriverà il 24 luglio 2025 su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC (disponibile tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store). Il prezzo ufficiale sarà di 49,99 euro, e il titolo sarà disponibile fin dal lancio anche per gli abbonati al Game Pass.Offerte per chi prenota: il pacchetto esclusivo Night & WhiteI giocatori che effettueranno il preordine riceveranno in regalo un pacchetto bonus chiamato Night & White Pack, che include:Due set completi di abiti, il Night Spectre Enhanced e il White Spectre Enhanced (ciascuno composto da 5 pezzi)L'arma speciale Vermillion War Club, una potente asciaL'oggetto raro Glistening Red Mercury per migliorare le abilità del personaggioDeluxe Edition: contenuti premiumPer chi desidera un'esperienza ancora più ricca sarà disponibile una Deluxe Edition al costo di 59,99 euro.

