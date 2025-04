Wta 1000 Madrid 2025 | Swiatek ai quarti Shnaider ko in tre set Avanti anche Keys

Swiatek avanza ai quarti di finale del Wta 1000 di Madrid 2025. La polacca ha impiegato due ore e 34 minuti per piegare la resistenza della giovane russa Diana Shnaider, sconfitta in tre set con il punteggio di 0-6 7-6(3) 6-4. Gara dai due volti, dominata dall’ex numero uno al mondo nel primo set, ma che ha poi visto il ritorno in partita della mancina classe 2004, che si è aggiudicata il tie break del secondo parziale e ha più volte messo in difficoltà la rivale anche nel set decisivo. Alla fine a fare la differenza è il break, l’unico del terzo set, arrivato nel quinto game per Swiatek alla quarta occasione. Shnaider ha poi avuto subito due palle del contro break, ma la nativa di Varsavia ha rimesso le cose a posto e archiviato un incontro che poteva anche sfuggirle di mano.Madison Keys (USA) during her quarter round match at the 2025 Australian Open at Melbourne Park in Melbourne, AUSTRALIA, on January 22, 2025. 🔗 Igaavanza aidi finale del Wtadi. La polacca ha impiegato due ore e 34 minuti per piegare la resistenza della giovane russa Diana, sconfitta in tre set con il punteggio di 0-6 7-6(3) 6-4. Gara dai due volti, dominata dall’ex numero uno al mondo nel primo set, ma che ha poi visto il ritorno in partita della mancina classe 2004, che si è aggiudicata il tie break del secondo parziale e ha più volte messo in difficoltà la rivalenel set decisivo. Alla fine a fare la differenza è il break, l’unico del terzo set, arrivato nel quinto game peralla quarta occasione.ha poi avuto subito due palle del contro break, ma la nativa di Varsavia ha rimesso le cose a posto e archiviato un incontro che potevasfuggirle di mano.Madison(USA) during her quarter round match at theAustralian Open at Melbourne Park in Melbourne, AUSTRALIA, on January 22,. 🔗 Sportface.it

Masters e Wta 1000 Madrid 2025: programma, orari e ordine di gioco sabato 26 aprile - Giornata di esordi per le altre teste di serie nel Masters 1000 di Madrid 2025. Tra queste ci sono anche gli azzurri Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, che dopo aver usufruito del bye nel primo turno, si apprestano a scendere in campo nella capitale spagnola rispettivamente contro Marcos Giron e Tomas Martin Etcheverry. Due impegni che sulla carta non dovrebbero impensierire i due portacolori italiani, i quali dovranno però prendere confidenza con l’altura. 🔗sportface.it

Entry List Wta 1000 Madrid 2025: partecipanti ed italiane presenti - L’entry list del torneo Wta 1000 di Madrid 2025, in programma dal 23 aprile al 4 maggio sui campi in terra battuta. Un torneo che negli ultimi anni ci ha regalato epiche sfide tra le migliori giocatrici al mondo, non ultima la finale dello scorso anno in cui Iga Swiatek riuscì ad avere la meglio al tie-break decisivo su Aryna Sabalenka. La polacca e la bielorussa anche quest’anno sono pronte a darsi battaglia sui campi in terra, ma veloci, della capitale spagnola. 🔗sportface.it

Tabellone Wta 1000 Madrid 2025: risultati e accoppiamenti - Il tabellone principale del Wta 1000 di Madrid 2025, in programma dal 22 aprile al 4 maggio sulla terra rossa della capitale spagnola. Si tratta del primo 1000 stagionale sulla terra al femminile, il quinto in totale dopo quelli sul cemento di Doha, Dubai, Indian Wells e Miami. La numero uno del seeding sarà Aryna Sabalenka, che qui ha già impresso il suo nome sul trofeo finale per due volte, nel 2021 e 2023; nella passata stagione però la bielorussa ha perso in finale contro Iga Swiatek, numero due del tabellone ma favorita in virtù delle sue grandi qualità sulla superficie. 🔗sportface.it

Tabellone Wta 1000 Madrid 2025: risultati e accoppiamenti - Il tabellone del Wta 1000 di Madrid 2025, in programma sulla terra della capitale spagnola dal 22 aprile al 4 maggio ... 🔗sportface.it

WTA Madrid 2025: solo Andreeva e Gauff si salvano dall’interruzione - Doveva essere il giorno degli ottavi di finale nel WTA 1000 di Madrid, e invece si è trasformato in un vero e proprio lunedì nero non solo nella capitale ... 🔗oasport.it

Madrid su Supertennis: Swiatek ai quarti col brivido, ritroverà Keys - Allunga la sua striscia madrilena infilando la nona vittoria di fila. Ma deve sudare le proverbiali sette camicie Iga Swiatek per staccare il ... 🔗sport.tiscali.it