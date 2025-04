WRC le settimane passano ed i dubbi sul futuro di Hyundai Motorsport restano…

Continuano le settimane e restano diversi dubbi sul futuro di Hyundai Motorsport nel Mondiale Rally. Si avvicina infatti l'ingresso ufficiale di Genesis, marchio di lusso del marchio coreano, nel FIA World Endurance Championship (FIA WEC) e successivamente anche nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IMSA WTSC), rispettivamente dal 2026 e dal 2027.Il lavoro è iniziato per Genesis Magma Racing con l'annuncio dei piloti (André Lotterer e Pipo Derani) e con la presentazione della livrea, prettamente arancione. Le GMR-001 sono quindi sempre più vicini per scendere in pista, il costruttore asiatico si sta 'allenando' con IDEC Sport nell'European Le Mans Series con due ORECA 07 Gibson iscritte nella classe LMP2.Il programma è sicuramente molto interessante da seguire, un impegno serio che non vuole lasciare nulla al caso.

