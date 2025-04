William e Kate Middleton 14 anni fa il royal wedding

William e Kate pronunciavano il loro “sì” all’Abbazia di Westminster, in quello che fu subito definito il royal wedding del secolo. A confermarne l’eco planetaria, oltre due miliardi di spettatori tra televisione e web. Oggi, quattordici anni dopo, la coppia celebra l’anniversario non a Londra, ma sull’isola scozzese di Mull, dove prenderanno parte all’inaugurazione di nuove strutture dedicate al benessere e alla salute della comunità locale. 🔗 Panorama.it - William e Kate Middleton, 14 anni fa il royal wedding Il 29 aprile 2011pronunciavano il loro “sì” all’Abbazia di Westminster, in quello che fu subito definito ildel secolo. A confermarne l’eco planetaria, oltre due miliardi di spettatori tra televisione e web. Oggi, quattordicidopo, la coppia celebra l’versario non a Londra, ma sull’isola scozzese di Mull, dove prenderanno parte all’inaugurazione di nuove strutture dedicate al benessere e alla salute della comunità locale. 🔗 Panorama.it

