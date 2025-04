Panorama.it - William e Kate, 14 anni di matrimonio: i dietro le quinte mai svelati e un viaggio a sorpresa

Il 29 aprile 2011, l’Abbazia di Westminster fu teatro di uno dei matrimoni più iconici della storia moderna: quello tra il principeMiddleton. Circa un miliardo di persone in tutto il mondo assistette alla cerimonia che univa l’erede al trono britco e la sua fidanzata, conosciuta all’università di St Andrews. Ma se il rito fu tradizionale e regale, i festeggiamenti riservati svelarono un lato intimo e gioioso della coppia.Dopo la cerimonia, la coppia celebrò le nozze con due ricevimenti. Il primo, a Buckingham Palace, fu offerto dalla regina Elisabetta e accolse 600 ospiti. Il secondo, più intimo, fu organizzato dal principe Carlo per 300 amici e familiari stretti. Quella serasostituì l’abito in pizzo con un raffinato vestito in seta firmato Sarah Burton per Alexander McQueen, abbinato a un bolero. 🔗 Panorama.it