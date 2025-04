WhatsApp smette di funzionare su questi tre modelli | succederà nelle prossime ore

WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni smartphone ormai datati. L’app di messaggistica, usata da oltre due miliardi di persone nel mondo, aggiorna regolarmente i dispositivi compatibili per motivi di sicurezza e prestazioni.Era già successo il 1° gennaio 2025: adesso Meta ha annunciato una nuova ondata di interruzioni del supporto, che escluderà alcuni modelli non più in grado di reggere gli ultimi aggiornamenti dell’app. La scelta, spiegano dall’azienda, è dettata dalla necessità di garantire funzionalità moderne e difese efficaci contro cyberattacchi.I modelli che resteranno esclusi da WhatsApp sono gli iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Tutti lanciati tra il 2013 e il 2014, questi dispositivi sono già stati dichiarati “obsoleti” da Apple, il che significa che non ricevono più aggiornamenti ufficiali. 🔗 Thesocialpost.it - “WhatsApp smette di funzionare su questi tre modelli”: succederà nelle prossime ore Mancano pochi giorni a un cambiamento che riguarderà migliaia di utenti: a partire dal 5 maggio,rà disu alcuni smartphone ormai datati. L’app di messaggistica, usata da oltre due miliardi di persone nel mondo, aggiorna regolarmente i dispositivi compatibili per motivi di sicurezza e prestazioni.Era già successo il 1° gennaio 2025: adesso Meta ha annunciato una nuova ondata di interruzioni del supporto, che escluderà alcuninon più in grado di reggere gli ultimi aggiornamenti dell’app. La scelta, spiegano dall’azienda, è dettata dalla necessità di garantire funzionalità moderne e difese efficaci contro cyberattacchi.Iche resteranno esclusi dasono gli iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Tutti lanciati tra il 2013 e il 2014,dispositivi sono già stati dichiarati “obsoleti” da Apple, il che significa che non ricevono più aggiornamenti ufficiali. 🔗 Thesocialpost.it

