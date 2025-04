Welfare istruzione lotta all’evasione Funaro | Il bilancio 2024 del Comune è solido

Firenze, 29 aprile 2025 – Un risultato di amministrazione positivo di 447 milioni di euro e spese correnti sui 706,5 milioni. Sono i principali dati dal bilancio 2024 del Comune di Firenze, illustrato dalla sindaca Sara Funaro. Emerge, come ha spiegato Funaro, "una grande attenzione a Welfare, scuola, sicurezza pubblica e casa da parte dell'amministrazione. Oltre a una solidità sui numeri", "abbiamo scelto di rafforzare la rete di protezione sociale e investire nel futuro", "dove da altre parti vengono ridotte le risorse per diritti fondamentali, Firenze le difende e le continua a rilanciare. Dove altri stanno arretrando Firenze va avanti e non si ferma".L'esercizio 2024 è a cavallo tra due mandati amministrativi (prima con Dario Nardella e poi con Funaro) ma, ha detto la sindaca, "la transizione non ha comportato un rallentamento dell'azione amministrativa.

Crosetto: "Investire nella Difesa non è alternativo a istruzione, sanità e welfare. Oggi, purtroppo, è necessario e urgente" - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha ribadito l'importanza degli investimenti nel settore militare, sottolineando che non devono essere visti in contrapposizione con altre spese fondamentali dello Stato, come sanità, istruzione e welfare.

L'Agenzia delle Entrate annuncia incassi record nella lotta all'evasione, Meloni: "Merito del governo" - Circa 26,3 miliardi di euro ricavati dalla lotta all'evasione: questo è il bilancio diffuso oggi dall'Agenzia delle Entrate. È la cifra più alta mai registrata. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che il merito è anche delle nuove norme del governo, e ha attaccato le opposizioni che la accusano di "aiutare gli evasori".

«Grazie alla lotta all'evasione per le utenze domestiche variazioni inferiori a un euro sulla Tari» - È aumentato di 193 mila metri quadri, rispetto all'anno scorso, il totale delle superfici censite per il calcolo della Tari nella città di Piacenza: un risultato importante, frutto in parte dell'iscrizione di nuove utenze, ma dovuto soprattutto all'impegno dell'Amministrazione nella lotta...

