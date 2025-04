Weapons | il trailer del film dalla mente di Barbarian

Ecco il trailer di "Weapons", il nuovo film di Zach Cregger che sarà al cinema dal 6 agosto distribuito da Warner Bros. Pictures. Zach Cregger, la mente originale dietro "Barbarian", si cimenta con un nuovo horrorthriller: "Weapons".Quando tutti i bambini di una stessa classe, tranne uno, scompaiono misteriosamente nella stessa notte esattamente alla stessa ora, l'intera comunità si ritrova a interrogarsi su chi – o cosa – sia responsabile della loro sparizione. Il film è interpretato da Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, con Benedict Wong e Amy Madigan.Cregger firma la regia del film da una sua sceneggiatura originale. Lo stesso Cregger è produttore del film insieme a Roy Lee, Miri Yoon, J.D.

Warner Bros. Pictures ha svelato quest'oggi il primo enigmatico teaser trailer di Weapons, l'horror diretto da Zach Cregger. Le poche sequenze mostrate nel teaser trailer offrono un breve assaggio dal mistero che si cela nella cittadina di Maybrook, con 17 bambini che lasciano la loro casa di notte senza un apparente motivazione. New Line Cinema ha inoltre aperto il sito collegato al film Weapons che avvia ufficialmente la campagna virale attorno ad uno dei film horror più attesi dell'intero 2025.

